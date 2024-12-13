McKinsey, Opioid Krisinde 650 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

McKinsey, Opioid Krizi Davasında Uzlaşmaya Gitti

ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey, bağımlılık yapan opioid ağrı kesicilerin satışlarının artırılmasındaki rolü sebebiyle yürütülen federal soruşturma kapsamında 650 milyon dolar ödemeye razı oldu.

Virginia Mahkemesinde Dava Süreci

Virginia eyaletindeki bir bölge mahkemesine yapılan başvuruya göre, McKinsey, opiod salgınının artmasına katkı sağlayan bu ağrı kesicilerin pazarlanmasındaki rolü ile ilgili yürütülen cezai soruşturmaları çözüme kavuşturmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladı.

Purdue Pharma ile İlişki

Anlaşma çerçevesinde, McKinsey'in Purdue Pharma şirketine bağlı olarak opioid ağrı kesici OxyContin'in satışlarını artırma konusunda sunduğu danışmanlık nedeniyle 650 milyon dolar ödeme kararı alındı.

Adaletin Engellenmesi Suçlaması

Mahkeme belgelerine göre, McKinsey'in eski kıdemli ortaklarından Martin Elling, şirketinin Purdue ile gerçekleştirdiği iş ilişkisi kapsamındaki kayıtları yok etmesiyle ilgili olarak “adaleti engelleme” suçunu kabul etti.

Bağımlılık Krizi ve Toplumsal Tepkiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde opioid bağımlılığı, toplumsal bir kriz haline gelirken, bu duruma katkıda bulunan Purdue Pharma gibi şirketler ve McKinsey'e yönelik tepkiler artmış, bu şirketler hakkında birçok dava açılmıştır.

Savcıların İddiaları

Savcılar, McKinsey'in Purdue’nun OxyContin satışlarını artırmak için alabileceği önlemler konusunda danışmanlık sunduğunu öne sürerken, şirket uğruna diğer sonuçlarla birlikte bir ilaç üzerine adaleti engellemekle suçlandı.

Önceki Anlaşmalar ve Davalar

McKinsey daha önce, şirketin OxyContin üreticisi Purdue Pharma ve diğer ilaç üreticilerine danışmanlık yaparak opioid salgınını büyüttüğü iddialarıyla ilgili, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında anlaşmalara varmıştı.

Purdue’nun Cezai Suçlamaları

Purdue, 2020 yılında reçeteli ağrı kesicilerin kötüye kullanılmasına dair suçlamaları kabul etti.