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Mecliste imzalar atıldı! Emekliye bayram öncesi 10.100 TL ilave ödeme piyangosu çıktı

Ekonomik sıkıntılar ile mücadele etmeye çalışan emekli vatandaşa büyük müjde. Milyonlarca emeklinin havalara uçacağı ek ödeme haberi geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 01.04.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 22:33
Mecliste imzalar atıldı! Emekliye bayram öncesi 10.100 TL ilave ödeme piyangosu çıktı

Bu yıl zam üstüne zam yapılan emekli maaşı için yine ve yeniden zam yapılacağı haberleri geldi. Ülkemizde yaşayan milyonları aşkın emekli vatandaşın bayram öncesi yüzünü güldürecek ek ödeme haberi geldi. Detaylar haberimizde…

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SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİNE 10.100 TL EK ÖDEME MÜJDESİ!

Bayram öncesi emeklilere müjde! SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine 10 bin 100 TL ek ödeme yapılacak.

Milyonlarca emekliye yönelik bu sabah açıklanan ek ödeme haberi büyük ilgi gördü. Emeklilerin nisan ayında alacakları ikinci ek ödeme ise 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da hesaplarına yatırılacak. Bu ödemeye temmuz ayında beklenen yüzde 30 civarında bir artış da eklenecek. Bu ödemelerin öncesinde emeklilere yapılan emeklilik ödemeleri de gündemdeydi. Toplam ödül yüzde 50'ye varan artışlarla 6 bin liraya kadar çıkabilecek ve Nisan ayının ilk haftasında başlayacak.

AYRINTILAR VE BEKLENEN ÖDEMELER

Emeklilik çağındaki (EYT) kişiler ile diğer sigortalılar için bayram ikramiyesi ve hisse artışları otomatik olarak uygulanacaktır. Ancak kimin ve nasıl etkileneceğine ilişkin ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Düzenli SGK emekliliği alan kişiler tatil ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu yılın ilk ödülleri 1-9 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı'ndan önce dağıtılacak.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU VE ZAMLARIN ETKİSİ

Emekli adaylarının başvuru tarihi maaş artışlarının hesaplanmasında önemli rol oynuyor. Örneğin 2023 yılında başvuran EYT üyelerinin aylık maaş artışları başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak ve bu artışlar emekli maaşına yansıtılacak. Aynı şekilde Temmuz zammı sonrasında başvuranlar için aylık hesaplamalar yapılarak gelecek maaşları belirlenecek. Bu durum emeklilik başvuru tarihlerinin önemini vurgulamakta ve emeklilik sürecinde zamanın ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

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