MEEXX 2025: Makine ve Teknoloji Sektörü Bursa'da Buluşuyor

Makine ve teknoloji sektörünün yenilikçi platformu Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX), Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve BTSO iştiraki KFA Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle 3-6 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi’nde sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Fuara ilişkin geri sayım başladı.

Organizasyon ve hedefler

BTSO’nun sektörel kümelenme ve ihracat odaklı büyüme vizyonu kapsamında KFA Fuarcılık tarafından organize edilen MEEXX, Bursa sanayisinin makine alanındaki güçlü altyapısını görünür kılmayı ve Türkiye’nin makine ihracatının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Fuar, yerli üreticiler ile uluslararası alıcı ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturarak iş birlikleri için zemin hazırlayacak.

Katılımcılar ve kapsam

MEEXX, imalat sanayi, otomasyon, robotik, kalıp ve prototipleme, dijital fabrikalar ve endüstriyel çözümler gibi birçok alanı kapsıyor. Etkinlik 6 ayrı salonda ve 28 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Fuara 110’dan fazla sektör temsilcisi katılacak; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asyadan profesyonel ziyaretçiler etkinliği takip edecek.

Öne çıkan teknoloji başlıkları

Fuar, torna, freze ve CNC tezgâhlarının yer aldığı talaşlı imalat teknolojilerinden, gaz altı, TIG, MIG ve punta sistemlerini kapsayan kaynak teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunacak. Ayrıca CAD/CAM uygulamaları, mekanik bakım ve arıza giderme teknolojileri, otomasyon ve robotik sistemler ile hidrolik ve pnömatik çözümler fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Fuar deneyimi ve etkinlikler

Sergilenecek son teknoloji ürünlerin yanı sıra ziyaretçilere canlı demo alanları, uygulamalı gösterimler ve seminerler ile dinamik ve etkileşimli bir deneyim sunulacak. MEEXX, makine üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, yatırımcılar ve tedarik zinciri paydaşlarını bir araya getirerek sektördeki yeniliklerin sergilenmesine olanak tanıyacak.

