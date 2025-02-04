Melek Yatırımcılar Başlangıç Aşamasındaki Girişimlere 45,4 Milyon Lira Destek Sağladı

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yaklaşık 45,4 milyon lira sermaye sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bireysel katılım sermayesi uygulamasına ilk adım 2012 yılında atıldı; sistemin faaliyete geçmesi ise 2013 yılına denk geliyor.

Mevzuat kapsamında o tarihten itibaren toplam 1123 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Ancak bu lisansların 621'i hâlâ aktif durumda. 2024 yılı itibarıyla ise 98 yeni lisans verilmiş durumda.

Yapılan araştırmalar, lisans başvurularının %68,57’sinin yüksek gelir sahibi kişiler tarafından yapıldığını, geri kalan %31,43’ünün ise tecrübeli yatırımcılardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcılar ve Yatırım Yapılan Sektörler

Başlangıç veya büyüme aşamasındaki 81 girişime 237 melek yatırımcı, 45 milyon 443 bin lira yatırım sağladı. Geçtiğimiz yıl ise 40 yatırımcı, 19 girişime 12,6 milyon lira kaynak aktardı.

Yatırım başvurularının çoğunluğu İstanbul merkezli firmalardan gelmekle birlikte, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerden de başvurular yapıldı. İstanbul merkezli başvuruların sayısı 70, Ankara'nın 4, İzmir'in 2 olduğu kaydedildi.

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Önde

Yatırım yapılan işletmelerin dağılımında ise %48’inin 5’ten az ortaklı olduğu görülüyor. Ayrıca, melek yatırımcıların yatırımlarını öncelikli olarak bilgi teknolojisi, bilgisayar hizmetleri ve bilgisayar programlama alanlarına yönlendirdiği gözlemlendi. Ardı sıra veri işleme ve bilimsel araştırma faaliyetleri yer aldı.

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar aracılığıyla lisans ve yatırım başvurusu yapabiliyor. Hali hazırda aktif olarak faaliyette bulunan 18 akredite ağ bulunuyor. Bu ağların 10'u İstanbul, diğerleri ise Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yer alıyor.