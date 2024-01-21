Memur maaşlarını solda sıfır bıraktı! Maaşlara tamı tamına yüzde 70 zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına önemli maaş artışı geldi. Belediye personelinin yüzde 70 oranında artırılması seçim sürecine katkı sağlayacak ve enflasyonla mücadelede önemli bir adım şeklinde değerlendirildi.

"Mansur Yavaş yüzde 70 artış açıkladı"

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlara ciddi maaş artışı yapılacağı haberini verdi. Belediye çalışanlarına yönelik yüzde 70'lik artış Ankara'da düzenlenen törenle açıklandı. Bu açıklama salonda bulunanlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Belediye Personeline Destek





ABB Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında hem belediye yetkililerine hem de seçime ilişkin önemli mesajlara destek verdi. Yavaş, konuşmasında "İftiralarla kampanya yürütenler 'PKK'lılar su sayaçlarını okuyacak' diye konuşmuşlardı. Bugün, tüm Türkiye, sayaçları okuyan ve faturaları getiren insanların Ankara'nın temiz vatan evlatlarıdır." ifadelerini kullandı ve ABB personelinin vatanseverliğine dikkat çekti.

Zamını açıklamadan önce çalışanlara beklentilerinin ne olduğunu soran Yavaş, "100" cevabını alınca "şu anda yüzde 70" cevabını verdi. Bu açıklama hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgiyle karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının aldığı yüzde 70'lik maaş artışı, kent çalışanlarının çalışma koşullarına ve aynı zamanda da motivasyonuna olumlu katkı sağlamış görünüyor.