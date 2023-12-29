Memur ve emeklilere kötü sürpriz! Bu haber uykuları kaçıracak: Son dakika açıklandı

Memurların ve emeklilerin bir süredir bekledikleri açıklamanın AK Parti'nin Grup Başkanvekili Muhamed Emin Akbaşoğlu'ndan geldiği öğrenildi. Akbaşoğlu, 3 Ocak 2024 tarihine değinerek, memur ve emekli memurların maaş artışlarına enflasyon belirlendikten sonra karar verileceğini, asgari ücretin artırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda gerçekleştirileceğini söyledi.





Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada komitenin pazartesi günü bir araya geleceğini ve komite toplantısında asgari ücret seviyesinin görüşüleceğini duyurdu. Akbaşoğlu, hükümetin hakemlik yaptığını ve şu anda 500 TL prim desteği sağladığını, bu desteğin ise yeni yılda da artarak devam edeceğini söyledi..

"Memur ve emekli maaşlarında artış"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı bir son dakika açıklamasında memur, emekli memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik maaş artışlarının 3 Ocak'ta açıklanacağını söyledi. Emekli memur ve memurların maaşlarına artış beklentisi yüzde 50 civarında. Açıklamaya göre emekli memur veya memurlara yönelik sosyal yardımlarda herhangi bir artış olmayacak ve artışın TIS ile enflasyon arasındaki farkla orantılı olması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin sosyal katılımları henüz açıklanmadı.