Memur ve emeklilerin maaş tablosu değişti! Kritik zam oranı resmen belli oldu

Milyonlarca memur, emekli, SGK, Bağ-Kur emeklisini kapsayan yılın dördüncü enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'in Nisan ayında enflasyonun aylık %3,18, yıllık ise %69,80 olarak açıklanmasının ardından tüm gözlerin memur ve emekli maaşlarına çevrildiği görüldü.

TÜİK enflasyon verilerine göre SGK ile Bağ-Kur emeklilerine yönelik Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat'ta yüzde 4,53, Mart'ta yüzde 3,16, Mart'ta ise Nisan'da yüzde 0,18 enflasyon farkı oluştu. Bu, üçüncü aydan bu yana artışın %18,70 olduğunu gösteriyor. Ancak bu artış temmuz maaşına yansıyacağından her ayın enflasyon oran miktarı birikimli olacaktır. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri ise henüz açıklanmadı.





Emekli memurların maaş ve emekli maaşlarına 2024 yılının ilk yarısında yüzde 15, yılın ikinci yarısında yüzde 10, 2025'in ilk yarısında yüzde 6 ve yılın ikinci yarısında yüzde 5 oranında artış yapılacak.

Ancak bu artışlar faiz oranlarının enflasyonun altında kalması durumunda gerçekleşecektir. Enflasyonun artış oranını aşması durumunda kamu çalışanları ve emekliler, maaşları arttığında aradaki enflasyon farkını yansıtacak.