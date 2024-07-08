Memurlar bu habere kahrolacak! Maaşlarından 2.022 TL şak diye kesilecek

Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Temmuz 2024'te uygulanacak maaş zammı hakkında kamu çalışanlarına beklenmeyen bir perspektif sundu. Prof. Dr. Çelik'in analizine göre, yeni zam oranı, memurların aylık gelirlerinde ortalama 2.022 Türk Lirası'lık bir düşüşe yol açacak.





Prof. Dr. Aziz Çelik'ten Maaş Zammı Değerlendirmesi

Prof. Dr. Aziz Çelik'in verdiği bilgilere göre, Haziran ayı itibarıyla kamu çalışanlarının ortalama maaşı yaklaşık 37.500 Türk Lirası civarındaydı. Eğer kamuoyunda tartışılan resmi enflasyon oranında bir artış uygulansaydı, ortalama maaşın yaklaşık 46.763 Türk Lirası olması beklenirdi. Ancak, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yapılan %19,31'lik zam sonucunda, ortalama maaş 44.741 Türk Lirası olarak ayarlandı. Bu durum, aylık ortalama 2.022 Türk Lirası'lık bir farkın oluşmasına sebep oldu.

Çelik'in ifadelerine göre, memurlar mevcut enflasyon şartları altında her ay 2.022 Türk Lirası zarara uğramaktadır ve yıl sonuna dek bu zararın 12.000 Türk Lirasını geçmesi öngörülmektedir. Bu durumun sorumluları olarak ise Hükümet, Hakem Kurulu ve Memur-Sen işaret edilmektedir.