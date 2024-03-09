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Memurlar karalar bağlayacak! O miktar bir anda maaşlarından kesilecek

Memurların bu ay hesaplarına yatacak maaşları 345 lira eksik halde yatacak. İşte yaşanan durumun nedeni ve AK Parti'den gelen açıklama.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 16:19
Memurlar karalar bağlayacak! O miktar bir anda maaşlarından kesilecek

Bu ay içinde memurların hesaplarına yatırılacak olan maaşlarda 345 TL'lik bir eksiklik yaşanacak. Bu durumun nedeni ise CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi ve yüzde 2 sendika barajıyla ilgili. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında AK Parti tarafından yapılan açıklama, memurların maaşlarındaki bu farkın nedenini ve hükümetin bu konudaki tutumunu açıklığa kavuşturdu.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu sonucunda iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmeleri için yüzde 2 sendika barajını aşan sendika üyeliği şartı, memurların maaşlarına yansıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet olarak memurların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Ancak CHP'nin bu maddeyi iptal ettirme çabalarının, memurların bu ayki maaşlarında yaşanan eksiklikle sonuçlandığı ifade edildi.

nakit desteği

Bakan Işıkhan, Adana'da düzenlenen 'Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve Fuar Açılışı'nda yaptığı konuşmada, depremin ardından Adana'nın yaralarının sarıldığını ve kalkınma sürecine hız kazandırdıklarını belirtti. Kadın istihdamına vurgu yapan Bakan, kadınların toplumsal hayata aktif katılımını desteklediklerini ve projeler geliştirdiklerini ifade etti.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 2 barajının iptal edilmesi, 2 milyondan fazla memurun bu ay maaşlarında 345 TL'lik bir azalmaya neden oldu. Bakan Işıkhan, CHP'nin toplumun her kesimini 'istismar edilebilir' olarak gördüğünü belirterek, hükümet olarak memurların yanında olacaklarını ve bu konuda gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Bu gelişme, memurlar arasında endişe ve tepkilere neden olurken, hükümetin nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu oldu.

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