Memurların nakit ihtiyacına Halkbank desteği! Ayda 5.138 TL'ye 70.000 TL kredi verilecek

Kamu çalışanları ve memurlar için bütçe sıkıntısı çekenlere destek geldi. Lider konumda olanan Halkbank, 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunulurken her ay ödeme kolaylığı sağlanarak imkan sağlandı. Kredi kampanyası, memurlara ekonomik bir denge sağlanıyor. İşte Halkbank uygun faiz oranlı kampanya detayları...





Halkbank tarafından sunulan kampanyayla beraber uygun faiz oranları dikkat çekti. Halkbank'ın bu özel kampanyasıyla ayda yalnızca yüzde 3,95 faiz oranıyla krediden faydalanabilirsiniz. Kredi hesaplamaya örnek verilecek olunursa 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi memurlarına 36 ay vade seçeneğiyle kredi veriliyor. Bununla beraber 50 bin TL ve 70 bin TL arasındaki ihtiyaç kredilerinden yararlanmak isteyen memurlara 24 aya kadar vade imanı sunuluyor. 70 bin TL'lik kredi çekildiğinde ise yüzde 3,95 faizle beraber ayda ödeme tarihiyle 5.139 TL avantaj veriliyor.