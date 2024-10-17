Memurların Yeni Yıl Zamları: Fazla Mesai Ücretleri Artıyor

Memurların Fazla Mesai Ücretinde Önemli Artış

Devlet memurlarının fazla çalışma ücretleri, 2025 yılı itibarıyla artış gösteriyor. Mevcut 10 lira 10 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek. Bu, %26,7’lik bir artış anlamına geliyor.

Şoförler ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Düzenlemeleri

Özel kalem müdürlüklerinde görevli makam şoförlerine ve genel müdürlüklerdeki şoförlere, yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek. Ayrıca, her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek şartıyla bazı yöneticilere de benzer bir ödeme planı uygulanacak.

Yurt İçi Gündelikler Yükseliyor

Harcırah Kanunu çerçevesinde belirlenen yurt içi gündelik tutarları da 2025 yılı itibarıyla güncellenecek. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının gündeliği, 500 liradan 715 liraya çıkacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve çeşitli üst düzey yöneticiler için bu tutar 480 liradan 686 liraya yükselecek.

Mesleki Eğitim Kurumları ve Yenilikler

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapanların fazla mesai ücretleri de artırılıyor. Yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için aylık 100 saati geçmemek üzere 21 lira 80 kuruş ödenecek.

Bu düzenlemeler, memurların ekonomik durumunu iyileştirmeyi hedefliyor ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.