Meram Elektrik Dağıtım AŞ Üzerindeki Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı Gerçekleşti

Rekabet Soruşturmasında Önemli Gelişme

Rekabet Kurulu, Meram Elektrik Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

İhlal İddiaları ve Değerlendirmeler

Algan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, soruşturmanın, teşebbüsün lisanssız elektrik üretimi başvurularında ayrımcı davranışlar gösterip Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, inceleme sonucu Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin elektrik dağıtım pazarında hakim konumda olduğunu ve lisanssız başvuruların değerlendirilmesinde ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu vurgulayarak, idari para cezası uygulanmasını önerdi.

Taraflardan Gelen İfadeler

Şikayetçi taraf, yaptığı sunumda, iddialarla ilgili yeterli belgelerin toplandığını ve teşebbüs hakkında yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Öte yandan, Meram Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, somut olayın özel bir durum olduğunu belirterek, rekabete aykırı bir işlem yapmadıklarını ve iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Nihai Karar Bekleniyor

Kurul, yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Eğer karar daha erken alınırsa, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden resmi olarak duyurulacak.