Merkez Bankası 91 Güne Kadar Likidite Senetleri İhraç Edecek

TCMB, 91 güne kadar vade ile likidite senetleri ihraç edeceğini duyurdu. İhaleler 24 Mart 2025'ten itibaren gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:18
Merkez Bankası 91 Güne Kadar Likidite Senetleri İhraç Edecek

TCMB'den Yeni İhaleler Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edileceğini açıkladı. Banka, bu adımın amacıyla parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek olduğunun altını çizdi.

İhalelere İlişkin Bilgiler Duyurulacak

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, bu çerçevede yapılacak olan ihalelere dair bilgilerin, 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacağı belirtildi. Bu uygulama ile TCMB, sterilizasyon araçlarını etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

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