Merkez Bankası Döviz Kurları - Güncel Değerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği güncel döviz kurlarını yayınladı. İşte detaylar:
Birim Döviz Kurları
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|ABD DOLARI
|34.1633
|34.2248
|34.1394
|34.2762
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.7932
|22.9419
|22.6884
|23.0795
|DANİMARKA KRONU
|4.9773
|5.0018
|4.9738
|5.0133
|EURO
|37.1938
|37.2608
|37.1678
|37.3167
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.3685
|44.5998
|44.3375
|44.6667
|İSVİÇRE FRANGI
|39.5253
|39.7791
|39.4660
|39.8387
|İSVEÇ KRONU
|3.2632
|3.2970
|3.2609
|3.3046
|KANADA DOLARI
|24.7497
|24.8614
|24.6582
|24.9558
|KUVEYT DİNARI
|110.7896
|112.2393
|109.1278
|113.9229
|NORVEÇ KRONU
|3.1448
|3.1660
|3.1426
|3.1733
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.0989
|9.1153
|9.0306
|9.1836
|100 JAPON YENİ
|22.8221
|22.9732
|22.7377
|23.0605
|BULGAR LEVASI
|18.9102
|19.1577
|-
|-
|RUMEN LEYİ
|7.4321
|7.5293
|-
|-
|RUS RUBLESİ
|0.3494
|0.3539
|-
|-
|İRAN RİYALİ
|0.00768
|0.00779
|-
|-
|ÇİN YUANI
|4.7746
|4.8371
|-
|-
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.12229
|0.12389
|-
|-
|KATAR RİYALİ
|9.3175
|9.4395
|-
|-
|GÜNEY KORE WONU
|0.02495
|0.02527
|-
|-
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|19.9834
|20.2449
|-
|-
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.2489
|9.3700
|-
|-
Çapraz Kurlar
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|ABD DOLARI
|1.4953
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8531
|DANİMARKA KRONU
|0.8624
|İSVİÇRE FRANGI
|10.42
|İSVEÇ KRONU
|149.33
|JAPON YENİ
|1.3785
|KANADA DOLARI
|10.84
|NORVEÇ KRONU
|3.7547
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0887
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.3009
|KUVEYT DİNARI
|3.2612
|BULGAR LEVASI
|1.7965
|RUMEN LEYİ
|97.23
|RUS RUBLESİ
|442.08
|İRAN RİYALİ
|7.1151
|ÇİN YUANI
|277.80
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6460
|KATAR RİYALİ
|1362
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6731
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|-
Özel Çekme Hakları (SDR)
|Döviz Cinsi
|Değer
|Özel Çekme Hakkı (SDR)
|1.33487
|Özel Çekme Hakkı (SDR)
|45.6445