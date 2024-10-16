DOLAR
34,17 0,13%
EURO
37,2 0,29%
ALTIN
2.943,67 -0,53%
BITCOIN
2.306.416,42 -1,2%

Merkez Bankası Döviz Kurları - Güncel Değerler

TCMB, 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını açıkladı. Alış ve satış değerlerini öğrenin!

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:54
Merkez Bankası Döviz Kurları - Güncel Değerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği güncel döviz kurlarını yayınladı. İşte detaylar:

Birim Döviz Kurları

Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI 34.1633 34.2248 34.1394 34.2762
AVUSTRALYA DOLARI 22.7932 22.9419 22.6884 23.0795
DANİMARKA KRONU 4.9773 5.0018 4.9738 5.0133
EURO 37.1938 37.2608 37.1678 37.3167
İNGİLİZ STERLİNİ 44.3685 44.5998 44.3375 44.6667
İSVİÇRE FRANGI 39.5253 39.7791 39.4660 39.8387
İSVEÇ KRONU 3.2632 3.2970 3.2609 3.3046
KANADA DOLARI 24.7497 24.8614 24.6582 24.9558
KUVEYT DİNARI 110.7896 112.2393 109.1278 113.9229
NORVEÇ KRONU 3.1448 3.1660 3.1426 3.1733
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0989 9.1153 9.0306 9.1836
100 JAPON YENİ 22.8221 22.9732 22.7377 23.0605
BULGAR LEVASI 18.9102 19.1577 - -
RUMEN LEYİ 7.4321 7.5293 - -
RUS RUBLESİ 0.3494 0.3539 - -
İRAN RİYALİ 0.00768 0.00779 - -
ÇİN YUANI 4.7746 4.8371 - -
PAKİSTAN RUPİSİ 0.12229 0.12389 - -
KATAR RİYALİ 9.3175 9.4395 - -
GÜNEY KORE WONU 0.02495 0.02527 - -
AZERBAYCAN YENİ MANATI 19.9834 20.2449 - -
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2489 9.3700 - -

Çapraz Kurlar

Döviz Cinsi Çapraz Kur
ABD DOLARI 1.4953
AVUSTRALYA DOLARI 6.8531
DANİMARKA KRONU 0.8624
İSVİÇRE FRANGI 10.42
İSVEÇ KRONU 149.33
JAPON YENİ 1.3785
KANADA DOLARI 10.84
NORVEÇ KRONU 3.7547
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0887
İNGİLİZ STERLİNİ 1.3009
KUVEYT DİNARI 3.2612
BULGAR LEVASI 1.7965
RUMEN LEYİ 97.23
RUS RUBLESİ 442.08
İRAN RİYALİ 7.1151
ÇİN YUANI 277.80
PAKİSTAN RUPİSİ 3.6460
KATAR RİYALİ 1362
GÜNEY KORE WONU 1.7000
AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6731
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ -

Özel Çekme Hakları (SDR)

Döviz Cinsi Değer
Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.33487
Özel Çekme Hakkı (SDR) 45.6445

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde Gelecek Vizyonları
2
Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı Başlıyor
3
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara
4
Yerli ve Milli Çözümlerle Bilgi Güvenliği Sağlanabilir
5
Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı İle Pazar Hareketlenecek
6
Tek kuruş geri ödemesi yok! Dar gelirliye tek seferlik 500.000 TL hibe verilecek!
7
New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı