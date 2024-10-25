DOLAR
34,28 -0,13%
EURO
37,19 -0,2%
ALTIN
3.010,64 -0,02%
BITCOIN
2.331.103,5 0,33%

Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi ve önemli faiz oranları açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:59
Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'nin İhale Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ayrı TL depo alım ihalesi düzenledi. İlk ihale, 32 milyar 429 milyon liralık bir miktar için gerçekleştirildi.

İlk İhale Detayları

32 milyar 429 milyon liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 32 milyar 429 milyon lira olarak belirlendi. İhaledeki faiz oranları ise şu şekilde ilan edildi:

  • Minimum Faiz Oranı: %49,99
  • Maksimum Faiz Oranı: %50
  • Ortalama Faiz Oranı: %50

İkinci İhale Detayları

TCMB, 580 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 458 milyar 264 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihaledeki faiz oranları ise şöyle oluştu:

  • Minimum Faiz Oranı: %49,98
  • Maksimum Faiz Oranı: %50
  • Ortalama Faiz Oranı: %50

Bu ihaleler, TCMB'nin para politikaları çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurlarına Dair Son Verileri
2
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
3
Altın Fiyatlarında Güncel Durum
4
Rusya Merkez Bankası Faiz Artışını Tarihi Seviyeye Taşıdı
5
Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Savunma Firmalarına Tanıtıldı
6
Avro Bölgesi'nde Kredi Faaliyetleri İvmeleniyor
7
Petrol Fiyatlarında Dalgalanma: Brent 74,33 Dolar

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu