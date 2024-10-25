Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'nin İhale Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ayrı TL depo alım ihalesi düzenledi. İlk ihale, 32 milyar 429 milyon liralık bir miktar için gerçekleştirildi.

İlk İhale Detayları

32 milyar 429 milyon liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 32 milyar 429 milyon lira olarak belirlendi. İhaledeki faiz oranları ise şu şekilde ilan edildi:

Minimum Faiz Oranı: %49,99

%49,99 Maksimum Faiz Oranı: %50

%50 Ortalama Faiz Oranı: %50

İkinci İhale Detayları

TCMB, 580 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 458 milyar 264 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihaledeki faiz oranları ise şöyle oluştu:

Minimum Faiz Oranı: %49,98

%49,98 Maksimum Faiz Oranı: %50

%50 Ortalama Faiz Oranı: %50

Bu ihaleler, TCMB'nin para politikaları çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.