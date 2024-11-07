Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Yaptı

TCMB'den İki Yeni TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki önemli TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalelerden ilki 20 milyar liralık, diğeri ise 340 milyar 518 milyon liralık tutarda yapıldı.

20 Milyar Liralık İhalede Detaylar

20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 15 milyar 280 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihalede, faiz oranları dikkat çekti; minimum ve maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

340 Milyar Liralık İhalede Beklentiler

İkinci ihalede, 340 milyar 518 milyon liralık teklif ve gerçekleşme tutarı, tam olarak 340 milyar 518 milyon lira oldu. Bu durumda, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak kaydedildi.