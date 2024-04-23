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Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Yatırımcıların her daim merak içerisinde araştırdığı döviz tahminleri sonunda açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 21:23
Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yatırımcıların özellikle beklediği veriler açıklandı. Açıklanan veriler kapsamında yatırım yapacak kişilerin bir kez daha düşünmesi gerekecek. 

Piyasa genelinde dolar, faiz, enflasyon gibi oranlar yatırımı etkilemektedir. Yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların yıl sonu dolar hedefi 40,53 TL olarak belirlendi. Bir önceki ankete göre kıyasladığımızda artış olduğu görüldü. 

Enflasyon Yüzde 44 Olarak Tahmin Edildi! 

Merkez Bankasının gerçekleştirdiği ankete katılımcıların beklentisi yüzde 44 oranında olmakla beraber bir önceki döneme göre bu oranın artış gösterdiği ortaya çıktı. Türkiye genelinde enflasyonla mücadele de elbette zorluk yaşanıyor. 

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ekonomik istikrarın belirlenmesi ve para politikasının ortaya çıkarılması yapılmaktadır. Bundan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan anketler önem arz etmektedir. 

Tüm yapılan anket sonuçlarına baktığımızda yatırım yapacak kişiler dolar kuru ve enflasyon gibi temel özelliklere dikkat ederek yatırım yaptıklarında daha iyi olacaktı.

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