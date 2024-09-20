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Merkez Bankası'nın TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talepler Geldi

TCMB, 20 milyar liralık depo alım ihalesinde 12,8 milyar liralık teklif aldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:16
Merkez Bankası'nın TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talepler Geldi

Merkez Bankası'nın İhale Sonuçları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. İhaleye toplam teklif miktarı 12 milyar 781 milyon lira olarak kaydedildi.

İhale Detayları

TCMB, ihale kapsamında 20 milyar lira tutarında TL depo alım teklifi açtı. İhalede belirlenen faiz oranları ise şöyle sıralandı:

  • Minimum faiz oranı: %49,99
  • Maksimum faiz oranı: %50
  • Ortalama faiz oranı: %49,99

Bu sonuçlar, piyasalardaki likidite ve faiz oranlarına olan ilgiyi göstermektedir. İhaleye gelen teklifler, piyasa katılımcılarının beklentilerini ve ekonomik durumu yansıtmaktadır.

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