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Merkez Bankası Rezervleri 156,6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB'nin toplam rezervleri, 22 Kasım'da 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 639 milyon dolara düştü.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:51
Merkez Bankası Rezervleri 156,6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri ile ilgili önemli verileri açıkladı. 22 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalarak toplam rezervler 156 milyar 639 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre, brüt döviz rezervleri, 22 Kasım itibarıyla 3 milyar 355 milyon dolar düşüşle 90 milyar 735 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, bir önceki hafta 94 milyar 90 milyon dolar seviyesindeydi.

Diğer yandan, aynı dönemde altın rezervleri 3 milyar 310 milyon dolar artış göstererek 62 milyar 594 milyon dolardan 65 milyar 904 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Kasım haftasında önceki haftaya göre azalış gösterdi.

2023 Yılı Rezerv Verileri

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şu döviz (milyon dolar) şeklindedir:

  • 27.01.2023: Altın Rezervleri: 50.933, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206, Toplam Rezervler: 127.139
  • 24.02.2023: Altın Rezervleri: 49.190, Brüt Döviz Rezervleri: 71.980, Toplam Rezervler: 121.170
  • 31.03.2023: Altın Rezervleri: 52.176, Brüt Döviz Rezervleri: 70.247, Toplam Rezervler: 122.423
  • 28.04.2023: Altın Rezervleri: 46.413, Brüt Döviz Rezervleri: 68.471, Toplam Rezervler: 114.884
  • 22.11.2023: Altın Rezervleri: 65.904, Brüt Döviz Rezervleri: 90.735, Toplam Rezervler: 156.639

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin para politikalarına ve döviz hareketlerine dair önemli bir içgörü sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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