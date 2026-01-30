Mersin Büyükşehir’den Ocak Ödemesi: Halk Kart ve 2025-2026 Öğrenim Yardımı Hesaplara Yatırıldı

Mersin Büyükşehir’den ocak ayı Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal politika önceliklerini sürdürüyor; ocak ayı Halk Kart ödemeleri ile 2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı. Belediye, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler başta olmak üzere geniş bir kesime destek sunmaya devam ediyor.

Halk Kart ödemeleri

Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı ödemeleri kapsamında Halk Kart sahibi 7 bin 158 vatandaşın hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırdı. Bu dağılımda; 3 bin 558 vatandaşın hesabına biner lira, 3 bin 600 vatandaşın hesabına ise bin 700’er lira yatırıldı.

2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksiti hesaplarda

Ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan üniversite öğrencilerinin yüzünü güldüren öğrenim yardımının 3. taksiti de hesaplara geçirildi. 'Öğrenim Yardımı Desteği' kapsamında, ön lisans ve lisans eğitimi alan 8 bin 674 öğrencinin hesabına toplam 21 milyon 502 bin 400 lira yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 3. taksit ödemelerini programlara göre şu şekilde gerçekleştirdi:

Ön lisans eğitimi alan 3 bin 17 öğrenciye kişi başı bin 300 lira,

4 yıllık fakültelerde okuyan 5 bin 39 öğrenciye kişi başı 3 bin lira,

5 yıllık programlarda eğitim alan 205 öğrenciye kişi başı 3 bin 200 lira ve

6 yıllık programlarda öğrenim gören 413 öğrenciye kişi başı 4 bin 200 lira 3. taksit olarak yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulların ağırlaştığı dönemde vatandaşlara nefes aldıracak sosyal desteklerini sürdürdüğünü vurguladı.

