Mersin Büyükşehir’den Ocak Ödemesi: Halk Kart ve 2025-2026 Öğrenim Yardımı Hesaplara Yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı Halk Kart ödemeleriyle 7 bin 158 kişiye 9 milyon 678 bin lira, 8 bin 674 öğrenciye 21 milyon 502 bin 400 lira yatırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:20
Mersin Büyükşehir’den Ocak Ödemesi: Halk Kart ve 2025-2026 Öğrenim Yardımı Hesaplara Yatırıldı

Mersin Büyükşehir’den ocak ayı Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal politika önceliklerini sürdürüyor; ocak ayı Halk Kart ödemeleri ile 2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı. Belediye, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler başta olmak üzere geniş bir kesime destek sunmaya devam ediyor.

Halk Kart ödemeleri

Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı ödemeleri kapsamında Halk Kart sahibi 7 bin 158 vatandaşın hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırdı. Bu dağılımda; 3 bin 558 vatandaşın hesabına biner lira, 3 bin 600 vatandaşın hesabına ise bin 700’er lira yatırıldı.

2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksiti hesaplarda

Ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan üniversite öğrencilerinin yüzünü güldüren öğrenim yardımının 3. taksiti de hesaplara geçirildi. 'Öğrenim Yardımı Desteği' kapsamında, ön lisans ve lisans eğitimi alan 8 bin 674 öğrencinin hesabına toplam 21 milyon 502 bin 400 lira yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 3. taksit ödemelerini programlara göre şu şekilde gerçekleştirdi:

Ön lisans eğitimi alan 3 bin 17 öğrenciye kişi başı bin 300 lira,

4 yıllık fakültelerde okuyan 5 bin 39 öğrenciye kişi başı 3 bin lira,

5 yıllık programlarda eğitim alan 205 öğrenciye kişi başı 3 bin 200 lira ve

6 yıllık programlarda öğrenim gören 413 öğrenciye kişi başı 4 bin 200 lira 3. taksit olarak yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulların ağırlaştığı dönemde vatandaşlara nefes aldıracak sosyal desteklerini sürdürdüğünü vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OCAK AYI ‘HALK KART’ ÖDEMELERİ İLE 2025-2026 ‘ÖĞRENİM YARDIMI’NIN 3....

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OCAK AYI ‘HALK KART’ ÖDEMELERİ İLE 2025-2026 ‘ÖĞRENİM YARDIMI’NIN 3. TAKSİTİNİ HESAPLARA YATIRDI, 7 BİN 158 VATANDAŞA 9,6 MİLYON TL, 8 BİN 674 ÖĞRENCİYE 21,5 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OCAK AYI ‘HALK KART’ ÖDEMELERİ İLE 2025-2026 ‘ÖĞRENİM YARDIMI’NIN 3....

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te 'Satılık Otel' Tartışması: MTO Başkanı Mutlu Ayhan'dan Yanıt
2
Mersin Büyükşehir’den Ocak Ödemesi: Halk Kart ve 2025-2026 Öğrenim Yardımı Hesaplara Yatırıldı
3
Kastamonu'da 33 Milyon TL Hibe: 3 Yerel Eylem Grubuna Destek
4
Başkan Gülsoy: 2026'da Kayseri'yi 'Akıllı Ticaret Merkezi' Yapacağız
5
Vedat Işıkhan: İşsizlik Oranı Aralık 2025'te %7,7 ile Son 25 Yılın En Düşüğü
6
Balıkesir'de Yüzde 100 Hibeli Damızlık Desteği
7
Şemsi Bayraktar: Kumluca’daki sel ve hortum mağdurlarına nakdi destek talebi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları