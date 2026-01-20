Yüceer: Çorlu'ya Raylı Sistem, 443 Araç ve 11 Kreşle Kapsamlı Yatırım

Başkan Yüceer Çorlu'da Yatırım Planlarını Açıkladı

TEKİRDAĞ (İHA) — Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çorlu'da mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında kentin önceliklerini, devam eden yatırımları ve planlanan projeleri paylaştı.

Raylı Sistem

"Raylı sistem projemizin ilk etabı için bu yıl içerisinde ihaleye çıkıyoruz. İlk etapta Çorlu Otogarı, Tren İstasyonu ve Hastane hattını hayata geçireceğiz" dedi. Yüceer, projenin kent ulaşımında en önemli yatırım olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Toplu Taşıma ve Altyapı

Yüceer, toplu taşıma filosunun 443 yeni araç ile güçlendirildiğini ve kırsal mahallelerin ulaşım ağının genişletildiğini belirtti. Ayrıca içme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Afet Hazırlıkları ve İtfaiye

Afet hazırlıkları kapsamında itfaiye yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Yüceer, Çorlu'da mülkiyet sorununun çözüldüğünü ve itfaiye istasyonu için yakında temel atılacağını ifade etti. Deprem hazırlıkları çerçevesinde geçici barınma alanlarının altyapısının tamamlandığını da dile getirdi.

Sosyal Projeler ve Toptancı Hali

Yüceer, sosyal belediyecilik projelerine değinerek '11 ilçeye 11 kreş' hedefinin sürdüğünü ve Kent Lokantalarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Ayrıca Çorlu'ya modern bir Sebze-Meyve Toptancı Hali kazandırılacağını ve projenin ihalesine çıkıldığını açıkladı.

