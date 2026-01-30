Şemsi Bayraktar: Kumluca’daki sel ve hortum mağdurlarına nakdi destek talebi

Şemsi Bayraktar Kumluca’daki Sel ve Hortum Zararlarını Yerinde İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya’nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulunarak üreticiler için acil destek çağrısında bulundu.

İnceleme ve görüşmeler

Bayraktar, sabah saatlerinde Kumluca’ya gelerek ilk olarak Kumluca Ziraat Odasını ziyaret etti. Ardından hortumdan zarar gören Mavikent Mahallesi'ne geçti ve bölgede Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ile DSİ Finike Şube Müdürü Mehmet Şen'den yaşanan sel ve hortumla ilgili bilgi aldı.

İklim değişikliği tarıma büyük zarar veriyor

Genel Başkan Bayraktar, iklim değişikliği ve mevsim kaymalarının tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı. Kumluca, Kemer, Aksu, Serik ve Kepez ilçelerinde toplam 50 mahallede bin 437 üreticinin ve 5 bin 34 dekar meyve, sebze ile buğday alanının zarar gördüğünü söyledi.

Yüzlerce üretici, binlerce dekar alan zarar gördü

Bayraktar ayrıca, hortum ve fırtına nedeniyle Kumluca, Aksu ve Demre’de 17 mahallede 162 üreticinin 787 dekar tarım alanının zarar gördüğünü; Finike ve Kepez ilçelerinde ise fırtına nedeniyle 47 üreticinin 115 dekar alanının etkilendiğini aktardı. Dolu nedeniyle Döşemealtı, Gazipaşa ve Aksu ilçelerinin 5 mahallesinde 151 üreticinin 985 dekar tarım alanı, meyve ve sebze ürünleri ile sera yapılarının zarar gördüğünü kaydetti.

Üreticilerin üçte ikisi sigortasız

Bayraktar, KOBİKS’e kayıtlı yaklaşık 283 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu ve bu alanların yalnızca %34’ünün sigortalı olduğunu dile getirerek, üreticilerin üçte ikisinin zararlarını tazmin edecek durumda olmadığını vurguladı.

Don yardımı sel ve hortum için de yapılmalı

Üreticilerin kredi imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapıldıysa, bu bölgede sel ve hortumdan zarar gören üreticilerimize de aynı desteğin verilmesini istiyoruz dedi.

Bayraktar, Mavikent Mahallesi’nin ardından selden zarar gören Karşıyaka ve Kum mahallelerinde de incelemelerde bulunarak Kumluca’dan ayrıldı.

