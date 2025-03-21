Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'ne Yeni Yetki: Solvent ve Petrol Ürünleri Serbest Dolaşıma Girebilecek

Yeni Düzenleme ile Mersin Serbest Bölge'de Solvent ve Petrol Ürünlerinin Girişi Kolaylaşıyor

Ticaret Bakanlığı, solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini kolaylaştıran yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Bu kapsamda, Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü artık bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri arasında yer alıyor.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yönetmelik değişikliği, Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ adıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklik ile birlikte, Mersin Serbest Bölgesi'nde üretilen solvent ve petrol ürünlerinin serbest dolaşıma girişi, Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Bu düzenleme, bölgesel ticareti desteklemekte ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaktadır. Mersin'in stratejik konumu, bu yeni yetkilendirme ile birlikte daha da önem kazanmıştır.