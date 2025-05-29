Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi Açılışı Gerçekleşti

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi Açıldı

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin ilk etabı, dün yapılan bir törenle resmi olarak açıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından projenin özelliklerini tanıtan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Vali Toros'tan Önemli Açıklamalar

Mersin Valisi Atilla Toros, açılışta yaptığı konuşmada, Mersin'in deniz, kara, demir ve hava yollarında geniş bir hinterlanda sahip olduğunu vurguladı. Toros, limanın Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısı konumunda olduğunu belirterek, "Mersin Limanı, dünyanın en büyük 100 limanı arasında 91. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu yatırımla konteyner kapasitesinin 2,6 milyondan 3,6 milyon TEU'ya yükseleceğini duyurdu." dedi.

Proje kapsamında limanın modern İpek Yolu'ndaki rolünün daha da güçleneceğine dikkat çeken Toros, "Bu genişleme, limanın sadece kendisini değil, Mersin'in dört bir yanında üretim ve ticaret döngüsünü de hızlandıracak. Yatırım sayesinde 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı ve MIP Yöneticileri'nden Yorumlar

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dış ticaretindeki kritik rolünü vurguladı. Sönmez, limanın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de önemli bir transit yük merkezi olduğunu belirtti.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, projenin yalnızca bir genişleme girişimi değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm olduğunu ifade etti. MIP Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Ng ise 450 milyon doları aşan yatırımlarla limanın yıllık kapasitesinin 1 milyon TEU artırılacağını belirtti.

Törenin sonunda, katılımcılara projenin maketinin yer aldığı tablolar hediye edildi ve rıhtıma ilk yanaşan geminin kaptanına plaket verildi. Prolungun açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen buton basma etkinliğiyle tamamlandı.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genişleme Projesi'nin ilk etabının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genişleme Projesi'nin ilk etabının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.