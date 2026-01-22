Metaş işçileri kazandı: TOFAŞ'ta coşkulu Toplu İş Sözleşmesi kutlaması

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:55
Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki 2027 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. TOFAŞ Fabrikası önünde işçiler meşaleler yakarak ve şarkılar söyleyerek elde edilen sonucu büyük bir coşkuyla kutladı.

Anlaşmanın seyri

Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci 13 Ekim 2025 tarihinde başladı. Yoğun müzakereler 21 Ocak 2026 Salı günü başlayıp 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar sürdü ve metal işçilerinin kazanımıyla tamamlandı.

Maddi kazanımlar ve zam yapısı

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 liranın altında olan üyelere, 140 lirayı geçmemek kaydıyla 10 lira iyileştirme yapılacak. Bu iyileştirmenin ardından tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 zam uygulanacak. Bu zamların ardından oluşan yeni saat ücretlerine ayrıca seyyanen 17,61 lira eklenecek. Bu düzenlemelerle sözleşmenin ilk 6 ayı için saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 oranında artış sağlanmış olacak.

Sosyal yardımlarda Kurban Bayramı yardımı yüzde 75 oranında arttırılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde yüzde 50 artış uygulanacak. Sosyal yardımlarla birlikte ilk 6 ay için kümülatif artış oranı yüzde 31,15 olarak hesaplandı.

Sözleşmenin ilerleyen dönemi

Sözleşmenin ikinci 6 ayında enflasyon korumalı yüzde 13 artış gerçekleştirilecek. Bu artışla birlikte sözleşmenin birinci yılı sonunda ücretlerde kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlar dâhil edildiğinde yıllık toplam artış yüzde 47,81 seviyesine çıkmış olacak.

Üçüncü altı ayda saat ücretleri, enflasyon oranına ek olarak 1,5 puan refah payı ile artırılacak. Dördüncü altı ayda ise ücret artışı enflasyon oranında uygulanacak.

Sendika açıklaması ve kutlamalar

Türk Metal Sendikası, yapılan anlaşmanın metal işçileri için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve sözleşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi. Başta Tofaş Otomobil Fabrikası olmak üzere birçok fabrikada işçiler, sözleşme zaferini şarkılarla ve meşalelerle kutladı.

Görüşmelerin sonlanmasıyla birlikte işçi temsilcileri ve sendika yetkilileri, elde edilen ekonomik ve sosyal kazanımların çalışanlar için somut iyileştirmeler getireceğini belirtti.

