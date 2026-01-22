Vergide Dijital Devrim: 2026'da Kağıt Fatura Tarihe Karışıyor

Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri (SMMM) Mesut Balta, 2026 yılıyla birlikte Türkiye’de vergi sisteminde kökten bir dijital dönüşümün başlayacağını belirterek mükelleflere önemli uyarılarda bulundu.

Dijital dönüşüm ve fatura uygulaması

Balta, "2026 artık sadece bir takvim yılı değil, vergi sisteminde bir kırılma noktasıdır" diyerek yeni dönemin kapsamını aktardı. Balta, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "2026 yılının bir dijital dönüşüm yılı olacağını başta belirtmekte fayda var. Buna göre dijital yaşamla fatura ve diğer vergisel işlemlerin birebir paralel bir şekilde yürüyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. 2026 yılı içerisinde dijital fatura dönemi ile birlikte tüm faturalar artık dijital ortamlarda kesilerek düzenlenmek zorunda. Artık kağıt fatura döneminin 2026 başı ile birlikte bittiğini net bir şekilde ifade edebiliriz."

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele: Kurgan Sistemi

Balta, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kurgan Sistemi"nin bu yıl itibarıyla aktif hale geleceğini belirtti ve sistemin işleyişine değindi: "Bunun yanı sıra kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının Kurgan Sistemi de devreye girmiş bulunuyor. Bu sistemle birlikte bütün mali işlemler, faturalandırılmalar ve vergisel işlemler Kurgan Sistemi tarafından analize tabi tutulacak ve görülen eksiklikler, görülen hatalar anında mükelleflere ve mali müşavirlere bildirilecektir. Bu aynı zamanda sistemin disipline edilmesinde de bastante önem taşıyan bir hususu ifade etmektedir."

Basit usulün sonu ve güncellenen parasal sınırlar

Yeni düzenlemeler kapsamında nüfusu 30 bini aşan ilçelerde basit usul vergilendirmenin sona erdiğini hatırlatan Balta, "Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde basit usul vergilendirme sisteminin artık sona erdiğini ifade edebiliriz. Burada artık bütün mükellefler basit usulde değil, gerçek usulde vergilendirmeye tabi tutulacaklardır" dedi.

Balta, ayrıca 2026 ile birlikte birçok parasal sınırın güncellendiğini belirterek şu ayrıntıları paylaştı: "2026 yılı içerisinde çeşitli parametrelerin de göz önünde bulundurulması lazım. Buna göre fatura düzenleme sınırının 12 bin lira olduğunu, kira gelir istinasının meskenler için 58 bin liraya çıkarıldığını, genç girişimci kazanç istisnasının da 430 bin lira gibi iyi bir rakama yükseltildiğini, günlük yemek bedel istisnasının da 300 artı KDV olduğunu, şüpheli alacak davasının da 25 bin liraya yükseltildiğini belirtmekte fayda var".

Mükelleflere çağrı

Son olarak Balta, mükelleflere dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "Tüm bunların özellikle vergi mükellefleri tarafından dikkatle izlenmesi ve göz önünde bulundurulması gereken rakamlar olduğunu, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için özellikle mali müşavirleriyle doğrudan diyalog halinde olmaları kendileri için bir fayda özelliğini taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

