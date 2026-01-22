Tekirdağ İİMEK Ocak Toplantısı: 2025 Raporu ve 2026 Fuarı Masaya Yatırıldı

Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Ocak Toplantısı Yapıldı

İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının belirlenmesi, istihdamı koruyucu ve geliştirici tedbirlerin tespiti ile işsizliği önlemeye yönelik aktif işgücü programlarının görüşüldüğü Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Sunumlar ve Planların Değerlendirilmesi

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen tarafından kurumun 2025 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ile başladı. Ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2025 Yılı İşgücü Piyasası Raporu ile 2026 Yılı Ek Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı kurul üyelerinin görüşüne sunularak değerlendirildi.

Kariyer ve İstihdam Fuarı Hazırlıkları

Toplantıda ayrıca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde 7-8 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı ve hazırlık süreci masaya yatırıldı.

Mesleki Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024/36 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar toplantıda görüşüldü. Ardından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim verilecek alan ve dalların açılmasına ilişkin İİMEK’e sunulan teklifler değerlendirildi.

Katılımcılar

Toplantı, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Sonuç

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi; katılımcılar belirtilen rapor ve planlar çerçevesinde ileriye dönük adımların takip edileceğini vurguladı.

