TURKA 2027-2047 Araç Muayene İşletme Hakkını 1,72 Milyar Dolara Devraldı

MOI Ortak Girişim Grubu, 21 Mayıs 2025 ihalesini kazanarak TURKA markasıyla 2027-2047 döneminin araç muayene işletme hakkını 1,72 milyar dolara devraldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:37
MOI Ortak Girişim Grubu, 1,72 milyar dolar bedelle 2027-2047 döneminde Türkiye genelindeki araç muayene operasyonlarını TURKA markasıyla yürütecek. KPMG Türkiye'nin "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025" raporuna göre bu işlem, 2025'te Türkiye'de gerçekleşen en büyük satın alma oldu.

İhale ve devralma süreci

21 Mayıs 2025'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda sonuçlanan araç muayene ihalesini MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Grup, ihalenin sonuçlanmasının ardından işletme hakkı devrini 1,72 milyar dolar bedelle üstlendi ve 2027-2047 döneminde hizmet verecek.

Trafikteki araç sayısı ve güvenlik vurgusu

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, trafikteki araç sayısına dikkat çekerek, "2025'te trafiğe eklenen araç sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 7'nin üzerinde arttı. Bu da trafikteki araçların güvenliğinin önemini gösteriyor. Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verimli işlemesi, trafik kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynuyor; çünkü yola çıkan her aracın teknik olarak güvenli olması, binlerce hayatı doğrudan etkiliyor. Yeni nesil araç muayene vizyonumuzla 15 Ağustos 2027'de araç muayene sistemini devraldığımızda Türkiye genelindeki 249 istasyonumuzla oluşmuş araç muayene kültürünü daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Demo istasyon ve Ar-Ge planı

Serhan Salman, demo istasyonla ilgili olarak, "Demo istasyonu 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da açmayı planladık. Tasarlamakta olduğumuz yeni nesil araç muayene teknolojilerinin testlerini yapacağımız ve bir Ar-Ge merkezi olarak konumlandıracağımız demo istasyonumuzu faaliyete geçireceğiz. Bu pilot uygulama ile hazırladığımız araç muayene süreci analiz edilerek sistem geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik hedefleri

TURKA araç muayene istasyonları, herhangi bir doğal afette sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. İstasyonlar için LEED sertifikası hedefleniyor ve işletmeler sıfır atık prensibiyle çalışacak. Ayrıca sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon ile kadın çalışanlar için kreş gibi sosyal düzenlemeler de planlar arasında yer alıyor.

