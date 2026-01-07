Milas Belediyesi suya zam yaptı: Pet, bardak ve damacana fiyatları güncellendi

Milas Belediyesi su satış fiyatlarını güncelledi

Milas Belediye Meclisi’nin 06.01.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı uyarınca, belediye bünyesinde satışı yapılan pet su, bardak su ve damacana fiyatlarında artış yapıldı.

Karar ve komisyon süreci

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü gelir tarifesinde yer alan ürünlerin fiyatları, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Komisyon, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 14.50’de, Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. maddesi gereğince toplanarak yeni fiyat tarifelerini belirledi.

Yeni satış fiyatları

130 ml bardak su (120’li): 70 TL + KDV

200 ml bardak su (72’li): 60 TL + KDV

250 ml bardak su (72’li): 70 TL + KDV

0.33 litre pet su (24’lü): 58 TL + KDV

0.50 litre pet su (12’li): 30 TL + KDV

1 litre pet su (6’lı): 30 TL + KDV

1.5 litre pet su (6’lı): 33 TL + KDV

5 litre pet su (4’lü): 60 TL + KDV

19 litre damacana: 32 TL + KDV

Bayilik şartları ve kabul

Plan ve bütçe komisyon raporunda, bayiler için yeni bir satış kotası da belirlendi. Buna göre, bayilikler için yıllık en az 150 bin litre su satın alma şartı getirildi. Bu miktarı karşılamayan bayilerle yapılan bayilik sözleşmelerinin iptal edilmesine yönelik düzenleme de mecliste görüşüldü.

Hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporu, Milas Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek imza altına alındı.

