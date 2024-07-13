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Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

Milli Emlak, tatil beldelerinde yatırımcılara uygun fiyata arsa seçenekleri sunması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki arsa fiyatlarının 2 milyon TL'den başladığı pazarda arsalar sadece 111 bin TL'ye satılıyor..

Yayın Tarihi: 13.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 14:18
Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

Milli Emlak'tan satılık bu cazip arsa, tüm aile yatırımcılarına ve bir yazlık ev hayalini kuranlara büyük avantajlar sunuyor. Özellikle prefabrik ev yaptırarak uygun fiyatlı tatil imkanından yararlanmak isteyenlere yönelik bu fırsatın altın değerinde olduğu belirtiliyor. Balıkesir Ayvalık'ta yer alan ve 111 bin TL fiyatla satışa çıkarılan bu arsa, yatırım değeri yüksek fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Milli Emlak’ın Yatırımcılar için Sağladığı Avantajlar

Milli Emlak tatil bölgelerinde uygun fiyatlı arsa fırsatları sunmaya devam ederken bu arsalar uygun fiyatları ve aynı zamanda da cazip ödeme koşulları nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle 111.000 TL'ye satılık arsa prefabrik ev yapmak isteyenlere yönelik büyük fırsattır.

"Prefabrik ev için ideal arsa seçimi"

Küçük prefabrik evler (30-60 m2) Yazlık ya da tek kişilik yaşam alanlarına yönelik ideal olan bu evlerin fiyatları 150.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar değişmektedir.

Orta büyüklükteki prefabrik evler (60-120 m2) Ailelere uygun, daha geniş yaşam alanı sunan bu evler 300.000 TL'den 600.000 TL'ye kadar fiyatlara sahiptir. Büyük prefabrik evler (120 metrekare ve üzeri) Geniş aileler ya da daha lüks bir yaşam alanı isteyenlere yönelik ideal olan bu evlerin fiyatları 600.000 TL'den 1.000.000 TL ve üzeri fiyatlara yükselerek satışa sunuluyor.

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor

Milli Emlak’ın Hazine Arazileriyle Birlikte Ödeme Avantajları

Açık Artırma: Arsa ihale yoluyla satışa sunulur.

Ödeme kolaylığı: Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Peşin ödeme yapanlara %20 indirim uygulanıyor.

Vergi ve harçlardan muafiyet: Alıcılar 5 yıl emlak vergisi ödemek zorunda değildir. Ayrıca KDV ve sahiplik ücreti gibi mali yükümlülükler de bulunmamaktadır.

TOKİ arsasına başvuramayanlara müjde!

TOKİ arsasına başvuruda bulunmayanlar için Milli Emlak uygun fiyata arsa satın alma imkanı sunuyor. 30, 40, 50 bin TL gibi uygun fiyatlı seçenekler mevcut. Milli Emlak, arsa satın almak isteyenlere taksit ve sermaye kredisi imkanı da sunarak yatırımcıların arsa sahibi olmasını kolaylaştırıyor.

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