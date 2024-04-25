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Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Tam 33 ilde uygun fiyata arsa satışları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 00:33
Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Milli Emlak satışlara başladı! Bedavadan biraz pahalı fiyata arsa satılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYGUN FİYATA ARSA SATIŞLARI

Elindeki nakit birikimini yatırım yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar uygun fiyata satılan arsa ve arazilerle ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü sık sık uygun fiyatlı satışlarını vatandaşla paylaşırken yapılan son duyuruya göre 33 farklı ilde sudan ucuz fiyatlara arsa satışları başladı. En ucuz arsa 199 bin TL seviyesinden satışa çıkacak. Müşteri yüzde 25 peşin ödeme ve 48 ay vadeyle alabilecek ve arsalar KDV muafiyetiyle satışa çıkacak. Güncel olarak illere göre satılacak arsa sayıları şu şekilde;

33 ilde ucuz arsa satışı

Adana arsa satışı sayısı: 5

Afyonkarahisar arsa satışı sayısı: 2

Antalya arsa satışı sayısı: 10

Balıkesir arsa satışı sayısı: 7

Bursa arsa satışı sayısı: 2

Çanakkale arsa satışı sayısı: 1

Diyarbakır arsa satışı sayısı: 4

Elazığ arsa satışı sayısı: 17

İstanbul arsa satışı sayısı: 6

İzmir arsa satışı sayısı: 96

Kocaeli arsa satışı sayısı: 5

Mersin arsa satışı sayısı: 36

Muğla arsa satışı sayısı: 13

Niğde arsa satışı sayısı: 4

Sakarya arsa satışı sayısı: 1

Ağrı arsa satışı sayısı: 1

Aksaray arsa satışı sayısı: 10

Ankara arsa satışı sayısı: 30

Aydın arsa satışı sayısı: 50

Bitlis arsa satışı sayısı: 4

Çorum arsa satışı sayısı: 3

Eskişehir arsa satışı sayısı: 2

Hatay arsa satışı sayısı: 6

Karabük arsa satışı sayısı: 2

Konya arsa satışı sayısı: 18

Malatya arsa satışı sayısı: 18

Muş arsa satışı sayısı: 9

Samsun arsa satışı sayısı: 6

Şanlıurfa arsa satışı sayısı: 3

Şırnak arsa satışı sayısı: 4

Tekirdağ arsa satışı sayısı: 3

Uşak arsa satışı sayısı: 24

Yalova arsa satışı sayısı: 1

Müşterilerin arsa satışlarına katılabilmeleri için muhammen bedelin de ödenmesi gerekiyor. Muhammen bedeller arsa fiyatlarına göre şu oranlarda belirleniyor;

Muhammen bedeli 0-500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 15.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 – 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 75.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 350.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 750.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 1.500.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde yer alan taşınmazların her biri için satış bedellerine

bakılmaksızın 5.000.000-TL,

Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar mahallesinde yer alan taşınmazların her biri için de

5.000.000-TL,

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