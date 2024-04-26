Milli Emlak 980 TL’den arsa satıyor! Yetişen kapar

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 81 ilinde arsa satışlarına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki alanına giren Milli Emlak'ta devlet, sahibi olduğu ve kullanmadığı arazileri satıyor. 81 ilde arsalara ilgi oldukça düşük olsa da ÇSB bölge genelinde birçok yerden teklif alınabiliyor.





MİLLİ EMLAK 81 İLDE ARSA SATIŞI YAPIYOR

Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde Türkiye'nin birçok yerinde arsa satışları neredeyse anında başladı. 400'ün üzerinde arsa vatandaşlara sunuldu. Arsanın fiyatı sadece 950 ila 10 milyon TL olmasına rağmen devlet burada kullanmadığı arsaları da nakit olarak vatandaşlara veriyor.

DEVLET HAZİNE ARAZİLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR

Milli Emlak'ta satılan uygun fiyatlı arsalardan bazılarını yukarıdaki görselde görebilirsiniz. Erzurum İspir'de 97,70 m2'lik tarla 980 TL fiyatla satışa sunuldu. Bayburt Demirözü'nde 48,51 m2 3000 TL'ye, aynı alanda 40,78 m2 3000 TL'ye, 48,71 m2 ise 3000 TL dahil 3000 TL'ye satılıyor.

Çorum Sungurlu'da 250,24 m2 alan 4000 TL'ye satıldı.

Satışın büyük bir kısmı 24-25 Nisan 2024'te vatandaşların kullanımına sunulacak.

MİLLİ EMLAK'TAN ARSA NASIL SATIN ALINIR?

Milli Emlak arazilerinin belirli bir süre kullanılması halinde kullanıcı mülkiyet hakkına sahip olamaz. Kullanıcının kirasını ödediği arsayı satın almak için Emlak Ofisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Gerektiğinde talep edilen arazi sözleşme imzalanarak satılabilir.

İl Çevre ve Şehircilik Bürosu, Ulusal Emlak Dairesi Başkanlığı veya İl Emlak/Ulusal Emlak Bürosu ve Ulusal Hazine Müsteşarlığı tarafından beyan edilen tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, ulusal emlak otoriteleri tarımsal arazi kiralama başvuru formlarını eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi içerisinde bu kurumlara başvuruda bulunabilirler.

Her başvuru sahibi için; Merkezi Nüfus Yönetim Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemindeki (TAKBİS) bilgiler kontrol edilerek nüfus kaydı, ikamet yeri, arsa mülkiyeti, medeni durumu ve aile demografik bilgileri incelenecek ve başvuru sahibine derecelendirme yapılacaktır.

Başvuru sıralama formunu doldurulur ve her başvuru sahibi için hazırlanan forma göre başvuru sahiplerini en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralanır. Bu formlar Emlak/Devlet Emlak Müdürü tarafından onaylanacaktır.

Başvuru sıralamasına göre, en yüksek puana sahip başvuru sahibinden başlamak üzere, ilan edilen mülk/ünite sayısına eşit başvuru sahipleri, değerlendirme süresinin bitiminden en geç 15 gün sonra çekilişe katılmaya davet edilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı emlak/ulusal emlak müdürü, müdür yardımcısı, ulusal emlak uzmanı veya memur ile il veya ilçe ziraat mühendisi komisyonda olarak kura çekimi yapılacaktır.