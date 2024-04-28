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Milyonlarca emekliye 5000 TL maaş kesintisi şoku! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin

Emeklilere kötü haber! Bu tarihte maaşlardan 5 bin TL kesilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 17:27
Milyonlarca emekliye 5000 TL maaş kesintisi şoku! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin

Emekli vatandaşlara büyük şok! Cebinizden eriyip gidecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN 5 BİN TL KESİNTİ

Emekli vatandaşların ekonomik sıkıntıları günden güne artarak devam ederken uzman isimler emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarına devam ediyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç emekli maaşlarında gerekli düzeltmeler yapılmazsa sene sonunda emekli maaşlarından 5 bin TL tutarın eriyip gideceğini söyledi. Ocak ayı zam döneminde yapılan yüzde 49.25 zam oranının emeklilere bir artısı olmadığı ve 6 bin 700 TL ile daha az maaş alan emeklilere bir etki yaratmadığı da söylendi. İsmail Sevinç bu emeklilerin maaşlarının yine 10 bin TL seviyesinde kaldığını ve zam alamadıklarını söyledi. Enflasyon oranlarının da etkisiyle birlikte emeklilere yapılan yüzde 15 oranındaki zam birkaç ay içinde eridi gitti. Enflasyon oranlarının düşürülmesi ve dengede olması için Temmuz ayı gösteriliyor. 

emekli maaşlarından 5 bin tl kesinti

SGK Uzmanı İsmail Sevinç bunun faydasız olacağını da belirtti. BİSAM verilerini değerlendiren Sevinç Mart ayında açlık sınırının 16 bin 646 TL olduğunu, yoksulluk sınırının 57 bin 578 TL'ye yükseldiğini söyledi. Memurlar için bile geçim zorluğu her geçen gün artarak büyürken emekli vatandaşlara Temmuz ayında en iyi oranda yüzde 30-35 aralığında zam yapılması bekleniyor. Yani bu oranlarla emekliler 12 bin TL ile 13 bin TL aralığında maaş almış olacak. SGK Uzmanı İsmail Sevinç emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; '2024 senesi sonunda emekliler 10 bin TL maaş almaya devam ederse maaşları 5 bin TL'ye düşüyor. En düşük emekli maaşı artırılmazsa yoksulluğun artmasını beraber izleyeceğiz. Sene sonuna doğru insanlar çok zor durumda kalabilir. 8 bin TL ve altı kök maaşı olan emeklilere bir etkisi olmayacak. 10 bin TL altında maaş alacaklar. 10 bin TL alan emekliye yüzde 25 zam verilirse en fazla 12 bin 500 TL maaş almış olacak.' 

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