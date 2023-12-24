Milyonlarca emekliye müjde! 5000 TL ikramiyeler o tarihte hesapta: İki gün ayrı ayrı yatacak

Uzun süredir konuşulan ve Kongre'de tartışılan emeklilere 5 bin TL tutarında ikramiye ödenmesiyle ilgili ikramiye ödeme tarihi belli oldu.

Milyonlarca emekliye müjde! 5000 TL ikramiyeler o tarihte hesapta: İki gün ayrı ayrı yatacak
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TBMM'de görüşülmekte olan torba yasada yer alan aktif emeklilere 5.000 TL tutarında toplu katkı payı ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki Çarşamba günü yürürlüğe girecek.

İKRAMİYE DÜZENLEMESİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Grup Başkanlığı, 2024 yılına girmeden ikramiyelerin emekli vatandaşların hesaplarına aktarılmasına ilişkin bütçenin kabul edilmesinden hemen sonra Torba Yasanın geri kalan hükümlerini ele alacak. Tüm maddelerin önümüzdeki Çarşamba akşamı Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.

5000 TL ikramiyeler o tarihte hesapta

"Emekli çalışanlara 5 bin lira ikramiye tarihi"

Habertürk Haber'in haberine göre bankalara gerekli talimatlar verildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihleri ​​arasında yaklaşık 5 milyon aktif emekliye 5.000 TL ikramiye verilecek.

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