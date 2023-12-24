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Milyonlarca emekliye müjde! 5000 TL ikramiyeler o tarihte hesapta: İki gün ayrı ayrı yatacak

Milyonlarca emekliye müjde! 5000 TL ikramiyeler o tarihte hesapta: İki gün ayrı ayrı yatacak Uzun süredir konuşulan ve Kongre'de tartışılan emeklilere 5 bin TL tutarında ikramiye ödenmesiyle ilgili ikramiye ödeme tarihi belli oldu.