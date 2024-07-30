Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), asgari emekli maaş miktarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi, yurt dışına çıkış ücretinin 500 liraya belirlenmesi, asgari kurumlar vergisi uygulanması ve bazı cezaların artırılması gibi hükümleri içeren bir 'torba öneri'yi kabul etti. Bu kanunla asgari emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayındaki yüzde 24,73 oranındaki artış uygulanarak, ek ödemeler dahil temel aylık tutarı 12 bin 500 TL'nin altında olan emeklilere 12 bin 500 TL ödeme yapılacak. Temmuz ayına ait fark da hesabınıza yatırılacaktır.

EYT üyelerinin avantajları sona eriyor!

Emeklilik dilekçesini verdikten sonra aynı işinde çalışmaya devam eden kişilere uygulanan işveren primlerindeki 5 puanlık indirimin kaldırılacağını söyledi. Çalışanların brüt ücretlerinin yüzde 2'si oranında işveren tarafından kesilen kısa vadede sigorta primleri yüzde 2,25'e yükseltilecek. Sigorta primlerindeki değişiklikler kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girecek. Kanun 31 Temmuz'a kadar yayımlanırsa Ağustos ayından itibaren yürürlüğe girecek. Resmi gazete ilanının ağustos ayına ertelenmesi durumunda sigorta prim revizyonları eylül ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Toplu sözleşme primlerinde eşitlik!





TBMM Genel Kurulu'nda yasanın görüşülmesi sırasında önemli son dakika değişiklikleri yapıldı. Memurlara her ay 707 gösterge üzerinden tarife ikramiyesi ödeniyor. Sendikalı tüm memurlar, halihazırda karşılığı olan ikramiyeden yararlanıyor. Danıştay, toplu iş sözleşmelerinde hizmet sektöründeki memurların toplu sözleşme ödeneği talep etme şartlarını sendikalardan talep etme koşullarını sınırlayan hükümleri kaldırdığında, bu kanun çıkarılmış ve standart koşullar yüzde 2 şeklinde yükseltilmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), Ocak ayında aldığı bir kararla bu düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak bozdu.

Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında, sendika üyesi yöneticilere yüzde 1 sınırının üzerinde toplu ikramiye ödenmesine ilişkin hüküm eklendi. Muhaliflerin itirazları üzerine Genel Kurul'da değişiklikler yapıldı. Bu nedenle, mevcut toplu sözleşmede yer alan 707 göstergeye göre sendika üyesi olan bütün memurlar ikramiyelerden yararlanmaktadır. İkramiyelerden yalnızca sendika üyesi olmayan memurlar yararlanabilmektedir.

Yüksek yargıya maaş zammı!

Geçtiğimiz yıl Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin arasında ortaya çıkan gerilimin sebeplerinden biri olarak gösterilen üst düzey yargı mensuplarının maaş artışları yeniden düzenlendi. Anayasa Mahkemesi, yasanın yüksek yargı organlarında görev yapan hakim ve savcıların ek ücretlerini diğer hakim ve savcıların ek ücretlerinden farklılaştıran hükmünü yürürlükten kaldırdı. Yeni yasal ve düzenleyici son tarih 30 Temmuz günü yürürlüğe girecek.

Yasanın dün akşamki görüşmesinde kabul edilen önerilere göre Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ise ek tazminatı iptal edilmiş olan düzenlemede olduğu şekilde 40.000 gösterge olacak. Daha önce hakim ve savcıların endeksi 15 binden 40 bine çıkarılmıştı ancak kapsam dışında tutulan adalet bakan yardımcıları da 40 bin endekse dahil edilmişti. Bu kişilere ise yeni maaş faktörüne göre aylık 36.311,84 TL tutarında ek tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılan düzenlemelerden muaf tutulan diğer hakim ile savcılar da kademeli olarak ücret artışlarından yararlanacak. Hedef maaşın yüzde 86'sı olan birinci sınıf hakim ve savcılara yönelik ek ücret endeksi 15 binden 15 bine çıkarılacak, fiilen Adalet Bakanlığı Denetleme Kurulu ve Hukuk İşleri'nde görev yapan müfettişlere yönelik ek ücret endeksi ise 15 bine çıkarılacak.





Hakim sayısı 15.000'den 15.000'e, savcı sayısı ise 30.000'den 35.000'e çıkarıldı. Bu gruptaki hakim ve savcılara aylık 31.772,86 TL ek maaş verilmektedir. Daha önce olaya karışan hakim ve savcılara ek tazminat sırasıyla 13.616,94 TL ve 27.233,88 TL oldu. Diğer birinci sınıf hakim ile savcıların göstergesi 30.000'e (27.233,88 TL), diğer birinci sınıf hakim ile savcıların göstergesi 26.000'e (23.602,70 TL), diğer birinci sınıf hakim ile savcıların göstergesi 22.500'e (23.602,70 TL) yükseldi. Bu alandaki hakim ve savcılara yalnızca Anayasa Mahkemesi personelinin aylık ek ücreti, Tahkim Mahkemesi personelinin ücreti ve buna karşılık gelen ek ücret ödenir.

Emekli Kızılay personeline müjdeli haber!

Bazı istisnalar dışında emeklilerin kamu kurumları kapsamında yasaktır. Çalışabilmeleri için de emekli maaşlarını azaltmaları gerekiyor.

2021 yılında yürürlüğe giren yasa, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türk Kızılayı Derneği, Yeşilay Derneği ve Yeşilay Vakfı'ndan emekli olan çalışanların emekli maaşlarında kesinti olmadan çalışmalarına olanak sağladı. Daha sonra Antalya Diplomatik Forumu ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı da bölgeye dahil edildi. Anayasa Mahkemesi Haziran'da yönetmeliği kaldırdı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından bu vakıfların emekli çalışanlarına 14 Haziran'dan itibaren iki seçenek sunuldu. İşten ayrılmak isteyenler işten ayrılarak emekli oldu, işten ayrılmak isteyenler ise çalışmaya devam ettiler.

Yasal düzenlemeler gereği Kızılay Derneği ile bağlı kuruluşları ve bağlı şirketlerinden emekli olan çalışanlar ücret kesintisi olmaksızın çalışmaya devam etme hakkına sahiptir. 14 Haziran'da emekli maaşlarının sona ermesinin ardından Kızılay'da çalışmaya devam eden çalışanlar, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni emeklilik başvurusunda bulunabilecek.