Milyonlarca vatandaşa 20-21-22 Haziran müjdesi! Tek kuruş alınmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde ulaşımı kolaylaştıran önemli bir adım attı. Bayram boyunca belirli yollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.

Bakan Uraloğlu'nun duyurusuna göre, Kurban Bayramı'nın başlangıcından itibaren (15 Haziran Cumartesi 00.00) 24 Haziran Pazartesi sabahı 07.00'ye kadar, Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Bu uygulama, sürücülere bayram boyunca ekonomik bir seyahat imkanı sunacak.

Ayrıca, 16 Haziran Pazar 00.00'dan 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar olan süreçte, Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri de ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu hatlar, şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.





Bakan Uraloğlu, bu adımın vatandaşların seyahat masraflarını azaltarak bayramı daha huzurlu geçirmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Ücretsiz ulaşım imkanlarıyla birlikte, Kurban Bayramı'nın yoğun seyahat döneminde trafik akışının daha düzenli olması ve vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları hedefleniyor.

Bu uygulama ile birlikte, bayram sevincini yaşayan herkesin sevdiklerine daha kolay ve ekonomik bir şekilde ulaşabileceği bir ortam sağlanmış olacak.