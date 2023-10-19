Milyonların beklediği karar! 20 Ekim tarihinde Meclis'te

Dün TBMM Başkanına iletilen 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna da gönderildi. Komitenin bütçe, hesapların mutabakatı ve Denetim Kurulu raporuna ilişkin görüşmelerinin belirlenen takvim gereği yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Programa göre, bütçe görüşmeleri 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın merkezi hükümetin 2024 yılı bütçe tasarısı ile 2022 yılı merkezi yönetim nihai mali yasa tasarısını sunmasıyla başlayacak. Bütçenin sunulmasının ardından komite üyeleri hazırlanırken komite çalışmalarına bir hafta süreyle ara verecek.





Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçenin tamamına ilişkin görüşmeler 26 Ekim (Perşembe) günü yapılacak, bakanlıklar ve kurumlar arası 2024 mali yılı bütçe görüşmeleri ise 24 Kasım (Cuma) günü sonuçlanacak.

Komitenin 2024 mali yılı idari bütçesine ilişkin müzakere planı aşağıdaki gibidir:

27 Ekim 2023: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.

31 Ekim 202: Hazine ve Maliye Bakanlığı

1 Kasım 202: Ticaret Bakanlığı

2 Kasım 202: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3 Kasım 202: Gençlik ve Spor Bakanlığı

7 Kasım 202: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım 202: İçişleri Bakanlığı

9 Kasım 202e: Sağlık Bakanlığı

10 Kasım 202: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

13 Kasım 202: Tarım ve Orman Bakanlığı

14 Kasım 202: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım 202: Kültür ve Turizm Bakanlığı

16 Kasım 202: Milli Savunma Bakanlığı

17 Kasım 202: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

20 Kasım 202: Dışişleri Bakanlığı

21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

22 Kasım 202: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

23 Kasım 202: Adalet Bakanlığı

24 Kasım 202: Cumhurbaşkanlığı

"Çalışmalar 24 Kasım Cuma günü başlıyor"

Komite ayrıca 24 Kasım Cuma Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı 2024 ve Merkezi Yönetim Kesin Hesaplar Tasarısı 2022'nin hükümlerini de tartışacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun her gün saat 10.00'da yürütme bütçesini görüşmeye başlayacağı ve günün programının sonuna kadar çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Komite Pazartesi günü saat 11.00'de toplanacak. Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerin sonrasında 2024 yılı bütçesi ise 4-15 Aralık tarihleri ​​arasında TBMM Genel Kuruluna sunulacak.