Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı, Mısır menşeli 'diğerleri' boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 09:28
Karar ve kapsam

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Mısır menşeli 'diğerleri' başlığı altındaki boru bağlantı parçaları ithalatına ilişkin damping soruşturmasının yürütülmesine dair esaslar belirlendi.

Neden soruşturma açıldı?

Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru sonucunda, söz konusu ürünün yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan ön inceleme sonunda, soruşturmanın başlatılması için yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ilgili ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

