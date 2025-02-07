Mısır Türkiye ile Turizmde İş Birliğini Genişletmek İstiyor

Mısır'ın Turizm Vizyonu

Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi, Türkiye ve Mısır'ın turizm alanında birbirini tamamlayan destinasyonlar sunduğunu vurguladı. Fethi, iki ülke arasındaki turizm işbirliğini artırmak adına daha fazla uçuş ve ortak projeler gerektiğini belirtti.

Turizmin Gücü

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sırasında konuşan Fethi, turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda kültürel anlayışı güçlendiren bir köprü olduğunun altını çizdi.

İki Ülke Arasındaki Turizm Potansiyeli

Fethi, geçtiğimiz yıl Mısır'ın turizmde %6 büyüme kaydederek 15,75 milyon turist ağırladığını ifade etti. Türkiye ile Mısır arasındaki turist akışını değerlendirirken, “Mısır'dan Türkiye'ye seyahat eden turist sayısı yaklaşık 250 bin, Türkiye'den Mısır'a gelen turist sayısı ise 235 bin civarında. İki ülke arasındaki turizm rahatlıkla iki katına çıkabilir,” dedi.

Yeni Projeler ve İşbirlikleri

Fethi, Türkiye ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını ve bu kapsamda Türkiye'den turizm profesyonellerinin Mısır'da ağırlanacağını aktardı. Ayrıca Mısırlı sosyal medya fenomenlerinin Türkiye’yi tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Mısır'ın Turizm Çeşitliliği

Mısır'ın sunduğu geniş turizm yelpazesi hakkında bilgi veren Fethi, dalış turizminden kültürel mirasa, Nil turlarından macera seyahatlerine kadar birçok seçenek sunduklarını ifade etti. UNESCO miras alanları ve doğal güzellikleri ile Mısır'ın turizm potansiyeli dikkat çekiyor.

Kültürel Miras Koruma İşbirliği

Fethi, Türkiye ile Mısır’ın kültürel mirasları koruma konusunda benzer bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi. Her iki ülkenin de tarihi eserlerini koruma çabalarının önemli olduğunu belirterek, bu alanda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Fethi, son olarak şunları ekledi: “Kültürel mirasımızı koruyarak ortak çalışmalar yürütebiliriz. Bu alanda daha fazla işbirliği için kapıyı açık bıraktık.”