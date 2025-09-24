MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, WFC Başkanlığına Seçildi

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, WFC yönetim kurulu başkanlığına seçildi; görevini Almatı'da devraldı ve iki yıllık dönem boyunca liderlik edecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:53
MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, WFC Başkanlığına Seçildi

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, WFC Başkanlığına Seçildi

Almatı'da düzenlenen 25. Genel Kurulda görev teslimi gerçekleştirildi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, merkezi saklama kuruluşlarının küresel platformu olan Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu (World Forum of CSDs – WFC) yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

MKK'den yapılan açıklamaya göre Arıkan, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen WFC'nin 25. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu Üst Yöneticisi (CEO) Yedil Medeu'dan devraldı. Arıkan, WFC Başkanlığını iki yıl süreyle üstlenecek.

Ekrem Arıkan, Eylül 2023'ten itibaren yürüttüğü Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) başkanlığı deneyimini yeni göreve taşıyacak.

WFC'nin kuruluşuna ilişkin açıklamada, 2011 yılında Cape Town'da beş bölgesel merkezi saklama kuruluşu birliğinin birleşmesiyle kurulan forumun, dünya genelinde merkezi saklama kuruluşlarını tek çatı altında topladığı; bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak sorunlara çözüm üretme ve küresel piyasa istikrarına katkı sağlama misyonunu üstlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Böyle bir göreve layık gören üye birliklere, ülke temsilcilerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arıkan, görevi en iyi şekilde yerine getirmek için Türkiye ve MKK'nın sahip olduğu güçlü altyapı ve bilgi birikimini, WFC çatısı altında piyasalar ve kıtalar arasında köprüler kurmak için kullanacaklarını vurguladı.

Arıkan, yeni döneme ilişkin şu hedefleri paylaştı:

"WFC Başkanlığım süresince, ortak fırsatları değerlendirmek için 5 bölgesel birliğin her biriyle yakın işbirliği içinde çalışacağız. Ayrıca, WFC’nin resmi bir tüzel kişiliğe kavuşması için de gereken adımları atmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında rolü artıyor. 2026 Nisan ayında MKK ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız Avrasya ve Asya Pasifik bölgelerini bir araya getireceğimiz Avrasya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi’yle, 2024'te olduğu gibi, dünyadaki muadil kurumları ve önde gelen finans uzmanlarını bir kez daha İstanbul’da buluşturacağız. AECSD ve ACG Genel Kurul toplantılarının da gerçekleştirileceği etkinliğimize 40’tan fazla ülkeden katılım bekliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güven Endeksi: Eylül'de Hizmet Düştü, Perakende ve İnşaat Arttı
2
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 959 bin 195 megavatsaat, Tüketim 965 bin 128 megavatsaat
3
Kapasite Kullanım Oranı Eylülde Yüzde 74'e Yükseldi
4
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı — BIST 100 11.354,59
5
Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor: Powell'ın Uyarıları ve Jeopolitik Gerilimler
6
Reel Kesim Güven Endeksi Eylülde 100,2’ye Geriledi
7
BOTAŞ, Mercuria ve Woodside ile Uzun Vadeli LNG Anlaşmaları — 70 Milyar m³

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası