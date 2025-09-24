MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, WFC Başkanlığına Seçildi

Almatı'da düzenlenen 25. Genel Kurulda görev teslimi gerçekleştirildi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, merkezi saklama kuruluşlarının küresel platformu olan Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu (World Forum of CSDs – WFC) yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

MKK'den yapılan açıklamaya göre Arıkan, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen WFC'nin 25. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu Üst Yöneticisi (CEO) Yedil Medeu'dan devraldı. Arıkan, WFC Başkanlığını iki yıl süreyle üstlenecek.

Ekrem Arıkan, Eylül 2023'ten itibaren yürüttüğü Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) başkanlığı deneyimini yeni göreve taşıyacak.

WFC'nin kuruluşuna ilişkin açıklamada, 2011 yılında Cape Town'da beş bölgesel merkezi saklama kuruluşu birliğinin birleşmesiyle kurulan forumun, dünya genelinde merkezi saklama kuruluşlarını tek çatı altında topladığı; bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak sorunlara çözüm üretme ve küresel piyasa istikrarına katkı sağlama misyonunu üstlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Böyle bir göreve layık gören üye birliklere, ülke temsilcilerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arıkan, görevi en iyi şekilde yerine getirmek için Türkiye ve MKK'nın sahip olduğu güçlü altyapı ve bilgi birikimini, WFC çatısı altında piyasalar ve kıtalar arasında köprüler kurmak için kullanacaklarını vurguladı.

Arıkan, yeni döneme ilişkin şu hedefleri paylaştı:

"WFC Başkanlığım süresince, ortak fırsatları değerlendirmek için 5 bölgesel birliğin her biriyle yakın işbirliği içinde çalışacağız. Ayrıca, WFC’nin resmi bir tüzel kişiliğe kavuşması için de gereken adımları atmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında rolü artıyor. 2026 Nisan ayında MKK ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız Avrasya ve Asya Pasifik bölgelerini bir araya getireceğimiz Avrasya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi’yle, 2024'te olduğu gibi, dünyadaki muadil kurumları ve önde gelen finans uzmanlarını bir kez daha İstanbul’da buluşturacağız. AECSD ve ACG Genel Kurul toplantılarının da gerçekleştirileceği etkinliğimize 40’tan fazla ülkeden katılım bekliyoruz."