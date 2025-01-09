Moldova, Romanyalı OMV Petrom ile Elektrik Sevkiyatında Anlaştı

Moldova, OMV Petrom ile 31 Ocak’a kadar 30 megavat elektrik sevkiyatı için anlaştı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:09
Moldova, Romanyalı OMV Petrom ile Elektrik Sevkiyatında Anlaştı

Moldova'nın devlet enerji şirketi Energocom, ülkeye elektrik sevkiyatı için önemli bir adım atarak, Romanya merkezli OMV Petrom ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Energocom'un yaptığı yazılı açıklamada, yeni anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildi. Anlaşmaya göre, OMV Petrom, 31 Ocak tarihine kadar Moldova’ya 30 megavat elektrik sağlayacak.

Bölgede yaşanan enerji krizinin ardında, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Ukrayna üzerinden sevkiyat öngören anlaşmanın sona ermesi ve Moldova'nın yaklaşık 709 milyon dolarlık borcunu ödememesi nedeniyle doğal gaz sevkiyatını durdurması yer alıyor.

Ayrıca, Moldova yönetimi elektrik üretiminde kömür kullanımına geçiş yaparken, Moldova'nın tek taraflı bağımsızlık ilan eden Transdinyester bölgesinde ise doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum, ülkenin enerji güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.

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