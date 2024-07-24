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Moody's, Şekerbank'ın Kredi Notunu Üç Kademe Artırdı

Moody's, Şekerbank'ın kredi notlarını üç kademe birden yükselterek pozitif görünüm sağladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:53
Moody's, Şekerbank'ın Kredi Notunu Üç Kademe Artırdı

Moody's Şekerbank'ın Kredi Notlarını Üç Kademe Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Şekerbank’ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe artırarak 'Caa1' seviyesinden 'B1' seviyesine yükseltti ve görünümünü pozitif olarak belirledi.

Not Artışı Nedenleri

Moody's, bu not artışını Türkiye'nin 19 Temmuz'da uzun vadeli TL ve Yabancı Para (YP) ihraççı notlarının iki kademe birden yükseltilmesi, Şekerbank'ın güçlü sermaye yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi uygulamalarıyla açıklıyor.

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin'in Açıklamaları

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, yapılan not artışında Türkiye'nin ekonomi programına olan güvenin ve bankanın finansal başarısının önemli bir rol oynadığını vurguladı. Galpin, şöyle konuştu:

"Bütüncül bir program ve kapsamlı bir yol haritası ile sürdürülen ekonomi programı, yatırımcıların dikkatini çeken, uluslararası çapta ilgiyle takip edilen güçlü bir Türkiye hikayesinin sağlam temellerini atmaktadır. Bu çerçevede Moody's geçtiğimiz hafta sonu ülkemizin kredi notunu iki basamak birden yükseltirken görünümünü de pozitif olarak değerlendirmiştir. Kararlılıkla sürdürülen politikalar sayesinde faaliyet ortamında sağlanan iyileşme, Şekerbank'ın son yıllarda daha da öne çıkan finansal performansındaki kayda değer başarıyla birleşerek bankamızın uzun vadeli TL ve YP mevduat notlarının üçer kademe birden yükselişini sağlamıştır. Şekerbank'ın başarılı finansal performansı yanında Türkiye’nin kredibilitesi yüksek ekonomi programına olan güvenin bir yansıması olan bu gelişmeden dolayı gururluyuz."

Diğer Not Artışları

Moody's, ayrıca Şekerbank'ın temel kredi değerlendirme notunu 'caa1'den 'b2'ye, ulusal ölçek uzun vadeli TL mevduat notunu 'Baa3.tr'den 'Aa2.tr'ye ve ulusal ölçek kısa vadeli TL mevduat notunu 'TR-3'ten 'TR-1'e yükseltti.

Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı ve görünümünü ise...

Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı ve görünümünü ise pozitif olarak belirledi. Bankadan yapılan açıklamada, Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin'in görüşlerine yer verildi.

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