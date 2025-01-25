Moody's, Türkiye'nin Kredi Notunu Güncellemedi: Analiz ve Beklentiler

Moody's, Türkiye'nin Kredi Notunu Güncellemedi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili yeni bir karar almadan ülkeye dair periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. Bu değerlendirme, 16 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Ekonomik Göstergeler Olumlu

Moody's'in yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ile makroekonomik politika etkinliği ile desteklendiği aktarıldı.

Sıkı Para Politikaları Vurgu Buldu

Açıklamada, önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun, yurtiçindeki kredi büyümesini sınırladığı ancak Türk lirasına olan güveni artırdığı vurgulandı. Bu durum, ekonominin yeniden dengelenmesini sağlamakta, enflasyonist baskıları azaltmakta, cari açığı daraltmakta ve yabancı sermaye girişini teşvik etmekte.

Enflasyonda Düşüş Beklentisi

Enflasyondaki düşüşün bu yıl devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerilemesinin beklendiği bildirildi. Swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin artık sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerini azalttığı da ifade edildi.

Mali Duruş Kısıtlayıcı Olacak

Açıklamada ayrıca, mali duruşun bu yıl daha kısıtlayıcı hale gelmesinin beklendiği, bunun da ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve dezenflasyonu desteklemesi öngörülüyor.

Gelecek Beklentileri

Moody's, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden, enflasyonu sürekli olarak düşüren ve ekonominin kalıcı olarak dolarsızlaştırılmasını sağlayan politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi durumunda, Türkiye'nin kredi notunun yükselebileceğinin altını çizdi.

Geçmiş Kredi Notu Değerlendirmeleri

Moody's en son olarak, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak B3'ten B1'e yükseltmişti ve kredi notu görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıl için belirlediği ilk değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmişti. Ancak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, yıllık takvimlerinde belirtilen tarihler dışında da bir değerlendirme yapabileceği unutulmamalıdır.

Moody's'in Türkiye ile ilgili bir sonraki planlı değerlendirmesinin 25 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor.