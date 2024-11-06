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Moskova Borsası Güne Yükselişle Başladı

Moskova Borsası, ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın önde olmasının etkisiyle artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:29
Moskova Borsası Güne Yükselişle Başladı

Moskova Borsası Güne Yükselişle Başladı

Moskova Borsası, ABD'deki başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin etkisiyle güne yükselişle başladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yaptığı yarışı önde götürmesi, borsa üzerinde olumlu bir hava yarattı.

Borsa Değer Kazandı

Moskova Borsası (MOEX), yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana ulaşırken, dolar bazlı RTS endeksi de %2,66 artarak 863 puana yükseldi.

Döviz Kurları ve Öne Çıkan Hisseler

Dolar/ruble paritesi, 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı. Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Sberbank hisseleri %3, Gazprom %5,7, Rosneft %2,3 ve VTB hisseleri de %2 yükseldi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ifade eden Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin, Rus piyasalarında olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.

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