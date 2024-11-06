Moskova Borsası Güne Yükselişle Başladı
Moskova Borsası, ABD'deki başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin etkisiyle güne yükselişle başladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yaptığı yarışı önde götürmesi, borsa üzerinde olumlu bir hava yarattı.
Borsa Değer Kazandı
Moskova Borsası (MOEX), yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana ulaşırken, dolar bazlı RTS endeksi de %2,66 artarak 863 puana yükseldi.
Döviz Kurları ve Öne Çıkan Hisseler
Dolar/ruble paritesi, 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı. Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Sberbank hisseleri %3, Gazprom %5,7, Rosneft %2,3 ve VTB hisseleri de %2 yükseldi.
Analistlerin Görüşleri
Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ifade eden Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin, Rus piyasalarında olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.