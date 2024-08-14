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Moskova Borsasında Tüm İşlemler Durduruldu

Moskova Borsası'nda tüm işlemler durduruldu, gerekçe henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:35
Moskova Borsasında Tüm İşlemler Durduruldu

Moskova Borsası'nda İşlemler Askıya Alındı

Son dönemlerde yaşanan dalgalanmalar sonrası Moskova Borsası işlemleri geçici olarak durduruldu. Borsa, resmi açıklamasında tüm işlemlerin askıya alındığını bildirdi.

Açıklamada Belirtilenler

Yayımlanan açıklamada, işlemlerin yeniden başlayacağına dair bir duyurunun yapılacağı ifade edildi. Ancak, işlemlerin durdurulma sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemesi dikkat çekti.

Geçmişteki Durumlar

Hatırlatmak gerekirse, Moskova Borsası daha önce de, 13 Haziran tarihinde teknik sebepleri öne sürerek sabah seansı işlemlerini durdurma kararı almıştı. Bu durum, piyasalarda belirsizliğe yol açmakta ve yatırımcıları düşündürmektedir.

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