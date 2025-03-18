Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Start Aldı: Türkiye de Yerini Aldı

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin katılımıyla kapılarını açtı.

Bu yıl 31'inci kez düzenlenen MITT, dünyanın en prestijli turizm etkinlikleri arasında yer alıyor. Fuar, Moskova’nın Crocus Expo merkezinde, çok sayıda Türk turizmcinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Türkiye'nin Popüler Turizm Noktaları Tanıtılıyor

Fuarda, Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olan Rusya’da tanıtım yapılıyor. Antalya, Muğla, Kapadokya ve İstanbul gibi popüler turizm destinasyonları ziyaretçilere sunuluyor.

Ayrıca, açılan stantlara ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği de dikkat çekiyor. Türk turizmcilerin yanı sıra Çin, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de temsilciler, 20 Mart'a kadar sürecek olan fuarda ziyaretçilere çeşitli turizm olanaklarını tanıtacak.