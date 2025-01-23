Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'ndan Tüketicilere Önemli Uyarı: Yetki Belgesine Sahip Satıcıları Tercih Edin

Yetki Belgesine Sahip Satıcıları Tercih Edin

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, araç almak isteyen tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Erkoç, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından yapılacak alışverişlerin, tüketicilerin karşılaşabileceği sorunları büyük ölçüde minimize edeceğini ifade etti.

Otomotiv Pazarındaki Gelişmeler

Yazılı bir açıklama yapan Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında noterler aracılığıyla 7 milyon otomobil dahil olmak üzere toplamda 10,7 milyon taşıtın devir yoluyla el değiştirdiğini belirtti. İkinci el pazarında yaşanan devir artışlarının da dikkate değer olduğunu vurguladı.

2024’ün ilk yarısında yaşanan satış azalışının ardından, yılın ikinci yarısında piyasada bir canlanma gözlemlendiğini belirten Erkoç, otomobil satışlarının en çok İstanbul'da gerçekleştiğine, ardından Ankara ve İzmir'in geldiğine dikkat çekti.

Finansman Sorunları ve Fiyat Artışları

Erkoç, yüksek kredi faiz oranlarının vatandaşların finansmana erişimde sıkıntı yaşamasına neden olduğunu dile getirdi. Taşıt kredilerinin vade sürelerinin kısalmasıyla birlikte piyasada bir durgunluk yaşandığını kaydetti. Ancak, pandemi sonrası oluşan arz düşüklüğü ve yükselen fiyatların %20’nin üzerinde geri geldiğini ifade etti.

Bütçeye Uygun Araç Alma Tavsiyesi

Ramazan Bayramı ve bahar aylarının gelmesiyle araç talebinin artacağını belirten Erkoç, bu durumun fiyatları da etkileyeceğini ifade etti. Maliyet artışları ve satın alma gücündeki düşüş ile birlikte sıfır araç fiyatlarının yükselebileceğine dikkat çekti. Erkoç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, bütçelerine uygun araç almalarını önerdi.

Ekspertiz Kontrollerinin Önemi

Erkoç, alım satımların hız kazanacağı uygun fiyatlar nedeniyle bilinmeyen kişilerle ticaret yapılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ilan sitelerinde karşılaşılan cazip fiyatlı kapora dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti. Tüketicilerin, otomotiv ticaret merkezlerinden ve yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Aldıkları araçları ekspertiz merkezlerine götürürken, bu merkezlerin TSE standartlarına uygunluğunu kontrol etmelerinin önemli olduğunu söyleyen Erkoç, ekspertiz merkezlerinin araçlarına garanti vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu konularda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için uygun standartların getirilmesi yönünde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.