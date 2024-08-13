MSCI, Türkiye Endekslerinde Önemli Değişiklikler Yaptı

MSCI Endekslerinde Yeni Dönem
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelindeki endekslerdeki değişikliklerini duyurdu. Bu güncellemeler, 30 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.
Türkiye Standart Endeksi'nde Değişiklikler
Yapılan değişiklikler kapsamında, Türkiye'nin standart endeksine Anadolu Efes hissesi eklendi. Ayrıca, Small Cap Endeksi'ne dört yeni hisse dahil edilirken, bazı hisseler endeksten çıkarıldı.
Eklenen ve Çıkarılan Hisseler
Small Cap Endeksine eklenen hisseler şunlardır:
- Anadolu Hayat Emeklilik
- Borusan Birleşik Boru
- Lydia Holding
- Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Endeksten çıkarılan hisseler ise:
- Anadolu Efes Biracılık
- Beşiktaş
- Katılımevim Tasarruf Finansman
- ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
- Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret
Önemli bir not olarak, Türkiye'de 30 Ağustos'un tatil olması nedeniyle bu değişiklikler, Türk şirketleri için 29 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.
Analistlerin Görüşleri
Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine uygun yönettiklerini vurguladı. Bu fonların endeks değişikliklerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıkları belirtiliyor.