MSCI, Türkiye Endekslerinde Önemli Değişiklikler Yaptı

MSCI Endekslerinde Yeni Dönem

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelindeki endekslerdeki değişikliklerini duyurdu. Bu güncellemeler, 30 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

Türkiye Standart Endeksi'nde Değişiklikler

Yapılan değişiklikler kapsamında, Türkiye'nin standart endeksine Anadolu Efes hissesi eklendi. Ayrıca, Small Cap Endeksi'ne dört yeni hisse dahil edilirken, bazı hisseler endeksten çıkarıldı.

Eklenen ve Çıkarılan Hisseler

Small Cap Endeksine eklenen hisseler şunlardır:

Anadolu Hayat Emeklilik

Borusan Birleşik Boru

Lydia Holding

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Endeksten çıkarılan hisseler ise:

Anadolu Efes Biracılık

Beşiktaş

Katılımevim Tasarruf Finansman

ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret

Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret

Önemli bir not olarak, Türkiye'de 30 Ağustos'un tatil olması nedeniyle bu değişiklikler, Türk şirketleri için 29 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine uygun yönettiklerini vurguladı. Bu fonların endeks değişikliklerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıkları belirtiliyor.