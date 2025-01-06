MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Yılmaz: Ekonomide Zor Günler Geride Kaldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, 2025 yılına dair umutlarını dile getirerek, ekonomide zor günlerin geride kaldığını ifade etti.

Yılmaz, 2024 yılı değerlendirmesini yaparak 2025 yılı için beklentilerini paylaştı. MÜSİAD Ankara olarak ekonomi konusunda 2025'ten umutlu olduklarını belirten Yılmaz, “Ekonomide zor günler geride kaldı. Güzel günlere doğru başlangıç yaptık.” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun geçen yılın sonlarında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi kararının yatırımcılar için moral kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Faizlerin düşmesiyle arz-talep dengesinin yeniden sağlanacağını ve pazarın hareketleneceğini öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bu yıl inşaat sektöründe canlılık beklediklerini belirterek, “2024, inşaat sektörü için zor bir yıldı. Depremin inşaat sektörü üzerinde yavaşlatıcı etkisi oldu. Hızlı konut yapılması ihtiyacı, iş gücünü ve kaynakları o bölgelere yoğunlaştırdı ve dengeleri bozdu.” dedi. Yılmaz, konut üretilememesi nedeniyle yükselen kiraların, insanların gelirlerinin büyük bir kısmını barınmaya harcamalarına yol açtığını açıkladı.

İnşaat yatırımlarının ve inşaat piyasasının hareketli hale gelerek konut, iş yeri ve arsa gibi inşaat ürünlerinde taleplerin artacağını öngördüklerini kaydeden Yılmaz, yönetici ve ihracatçılara sunulacak 2 bin 500 lira desteklerin olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Yüksek teknolojili yatırımların teşvik edilmeye devam edilmesinin bu alandaki yatırımları artıracağını vurgulayan Yılmaz, bunun Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, “13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye'de, mevcut durum ve gelişmeleri yeni yönetim ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz. Suriye'ye gönderdiğimiz heyetlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda ülkenin yeniden yapılandırılmasında ülkemiz iş insanlarına büyük görevler düşmektedir.” dedi.

Yılmaz, Suriye'de yapılacak ticaret ve yatırımların iç piyasayı hareketlendireceğini vurgulayarak, bu durumun Türkiye ekonomisi için önemine dikkat çekti.