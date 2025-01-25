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MÜSİAD Azerbaycan ve Rabitabank'tan İslami Bankacılığa Destek Anlaşması

MÜSİAD Azerbaycan ile Rabitabank, İslami bankacılığın gelişimi için işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:33
MÜSİAD Azerbaycan ve Rabitabank'tan İslami Bankacılığa Destek Anlaşması

MÜSİAD ve Rabitabank'tan İslami Bankacılık Anlaşması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan ve Rabitabank, İslami bankacılığın gelişimi için önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın amacı, Azerbaycan finans sektöründe İslami bankacılığın uygulama alanını genişletmek ve MÜSİAD Azerbaycan üyelerinin finansal imkanlarını artırmaktır.

Programa Katılanlar

İmza törenine MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, Rabitabank yönetimi, Denetim Kurulu Başkanı Zakir Nuriyev ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Gültekin katıldı. Etkinlik sırasında, Azerbaycan’da İslami bankacılığın gelişimi ve girişimcilerin yeni finansal çözümlere erişim imkanları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

MÜSİAD Başkanı Cabirli’nin Açıklamaları

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, değişim ve işbirliğini daha da genişletmek istediklerini vurgulayarak, gelecekte daha fazla ortak projeye imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi. Bu işbirliği ile birlikte, Azerbaycan’a yabancı yatırım çekilmesi ve girişimciliğin desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Rabita Bank Yönetim Kurulu Üyelerinin Görüşleri

Rabitabank Denetim Kurulu Başkanı Zakir Nuriyev, "İslami bankacılık" faaliyetlerinin gelişimine dikkat çekerek, yabancı yatırımların girişimciliğin artırılması açısından önemli rol oynadığını ifade etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Gültekin ise, bankanın 32 yılı aşkın tecrübesi ile müşterilerine zengin finansal hizmetler sunmaya devam edeceğini belirtti. Gültekin, ayrıca, Azerbaycan’da küresel ölçekte yaygın olan İslami bankacılığın temellerinin atıldığını ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) gibi kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını sözlerine ekledi.

Rabitabank, bu süreçle birlikte sunduğu finansal araçlarla müşterilerine katkıda bulunmaya devam edecek.

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